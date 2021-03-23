19 человек рассказали, из-за каких, казалось бы, пустяков у них появились комплексы
Люди часто даже не задумываются, когда что-то говорят другим или совершают какие-либо поступки. И порой их слова, будь то простая фраза вроде «Ты такая бледная» или неудачная шутка о внешнем виде человека, могут больно ранить и развить комплексы, которые никогда бы сами по себе не появились.
Мы в AdMe.ru начали перебирать истории пользователей сети и выяснили, какие фразы и поступки оказались ответами на этот злосчастный вопрос: «Из-за чего у вас появились комплексы?» И многие из них до боли нам знакомы.
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Мы как-то стояли толпой в общей комнате, я стояла позади всех. В центре была одна девочка, которая беседовала с мальчиком из другого отряда. Он как-то странно натянул кепку козырьком вперед, из-за чего его уши жутко топорщились. А она сняла его кепку и сказала со смехом: «Лучше сними, а то у тебя уши торчат сильнее, чем у этой... Хотя нет, у нее все-таки хуже». Она назвала мое имя, а он спросил, кто я, так как это было начало смены в лагере и мы плохо друг друга знали. В этот момент толпа расступилась, и они увидели меня. Ту смену я проходила с распущенными волосами, закрывая ими уши, хотя до этого я всегда собирала волосы в хвост или хотя бы убирала их с лица. © tvoya_ribka / Twitter
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Когда я был маленьким, сосед мне несколько раз сказал перестать быть таким громким. Но я просто был в восторге от чего-то, поэтому и вел себя так. В конце месяца мне исполнится уже 31 год, но я все еще беспокоюсь из-за того, что мне сказал этот сосед 25 лет назад. У меня есть 3-летний ребенок, который тоже может быть шумным, и меня бесит, когда ему говорят, чтобы он вел себя тихо. Бывают моменты, когда молчание необходимо, и об этом стоит вежливо сказать, но в любое другое время человек, который приказывает молчать, выглядит просто глупо. Пусть люди продолжают показывать свою радость, особенно маленькие дети. © JayDude132/ Reddit
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В детстве мама сказала, что у меня «нос картошкой и ноги иксом, как у бабушки». Лет до 15 я очень хотела сделать пластику носа. А потом оказалось, что у меня нос просто прекрасный, как из аниме, маленький и вздернутый. © ****lo4ka / Twitter
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«Ты плачешь только для того, чтобы вызвать жалость». После этой фразы я не мог плакать несколько лет, а сейчас каждый раз после истерики виню себя за слезы и свое существование. © a_ya_medik / Twitter
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Когда я улыбаюсь, видны мои десна, из-за чего я чувствую себя неуверенно. Поэтому стараюсь меньше улыбаться и прикрывать рот рукой, когда смеюсь. Раньше надо мной всегда подшучивал одноклассник, что и сделало меня максимально чувствительной по этому поводу. А однажды я гуляла с парнем и расхохоталась из-за чего-то, а он и выдал: «Почему бы тебе не поправить зубы? Может быть, брекеты поставишь?» Я ни разу ни с кем не встречалась, и мне кажется, что вся проблема именно в моей улыбке. Не могу с ней смириться. © introvertcat09 / Reddit
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Мама была расстроена, что-то у нее не получалось. Она лежала и плакала. Я, мелкий совсем еще, подбежал, лег рядом и начал успокаивать, говорить: «Мамочка, ты самая красивая, все получится». Меня сильно схватили за плечи и наорали: «А ты красивый! Нравится? Нет? И мне тоже!» С тех пор любая положительная оценка мне кажется ужасной и противной. Назовите меня уродом тупым — я улыбнусь. Назовите молодцом — огорчусь и оспорю. © SDAVALKA_SOCHI / Twitter
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«Плачь, делай что угодно, но чтобы тройку не поставили». © 1Tanich / Twitter
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Мама привила мне мысль, что у меня «неправильные ноги» и «палец торчит». Она говорила об этом всем продавцам обуви: «Видите, да у нее палец торчит!» Продавец говорит, как хорошо села обувь, а она опять за свое. Я была уверена, что у меня ноги урода, и только потом мне на глаза попалась картинка с изображением «египетской» стопы, как у меня. Оказывается, это еще и красивым считается. © ZamZlodeia / Pikabu
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В детстве, когда я начинал плакать, люди всегда смеялись надо мной, потому что я был «плачущим мальчиком». Из-за давления общества я приучил себя больше не плакать. Я до сих пор не могу и слезы проронить и считаю себя бесчувственным монстром. Даже несмотря на то, что я бываю ужасно подавленным и грустным, у меня не получается выразить эти эмоции. © OdranoelSeven / Reddit
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Этим летом я хотела отказаться от мяса теплокровных животных по этическим причинам. И когда я сказала об этом в беседе с семьей, сестра мне ответила: «Ты бы лучше от сладкого отказалась. И от хлеба. И вообще, есть меньше надо». © PlaguePolly / Twitter
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Когда отец забирал меня на выходные из интерната, у меня случилась истерика из-за того, что я недостаточно хороша. И он вместо того, чтобы успокоить, сказал: «Девочки бывают либо умными, либо красивыми. А ты просто не получилась». © 11Anna2000 / Twitter
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«Зачем ты так часто моешься? Все равно белее от этого не станешь». Мне было 10, и я пыталась сделать чистоплотность своей привычкой, а взрослые решили, что это хороший повод добавить мне пожизненный комплекс из-за смуглой кожи. Прошло 9 лет, а я все еще мучаюсь из-за этого. © stramikids / Twitter
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А мне всегда говорили фразы «Что ты такая бледная?» и «Лицо совсем зеленое». Им ничего не нравится. © Irbis87126323 / Twitter
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Я всегда чувствовала себя неуверенно из-за того, что не училась в колледже. Люди могли спросить: «А в какой колледж ты ходила?» И я была в ужасе от этого. Позже я вышла замуж за человека из высокообразованной семьи «белых воротничков» и поняла, что умом нисколько от них не отстаю. К тому же я узнала, что количество денег не определяет того, насколько ты умен. © Constantlearner01 / Reddit
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Фотографировала выпускников, их приводили родители. Запомнилась одна девочка: как же она замечательно позировала! Но тут вмешивается мама: «Ты зачем руки под голову положила? Ты чего как попрошайка?» Результат предсказуем: ребенок потух, как ни старайся. По итогу получилась обычная постановочная фотка. Маму устроило. © NinaKras1 / Pikabu
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Я никогда не забуду, как в старшей школе на уроке испанского я начала смеяться, а девушка, сидящая передо мной, обернулась и сказала: «Фу, девочка, у тебя такой некрасивый смех». И абсолютно все начали смеяться надо мной вместе с ней. Прошло 15 лет, и я все еще стесняюсь своего смеха. © britttaanyyyy / Reddit
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Мой натуральный цвет волос — платиновая блондинка. В какой-то момент жизни волосы настолько посветлели, что на висках и макушке стали седыми. Мой папа никогда не упускал возможности подойти ко мне сзади и погладить по голове со словами: «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя». Мне было 12 лет. © morganncap / Pikabu
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Вообще, таких фраз было очень много, и их я слышу до сих пор. Но самым обидным стал случай, когда парень, в которого я была влюблена и который прекрасно знал это, сказал мне: «Ты слишком высокая, а вот у подруги твоей рост идеальный». Мой рост — 175 см. Рост подруги — 158 см. © PlaguePolly / Twitter
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Пришли к моим родителям на Новый год гости. Все танцуют, веселятся. Я тоже рядом развлекаюсь. И вот одна тетка, обращаясь ко мне, как будто я не смогу жить без этой информации, выдает: «А ты некрасивая. Не обижайся, но некрасивая. Милая, да. Но некрасивая». А тогда мне лет 14 было. Как же я обиделась. Зла не держу, но все запомнила. Сейчас я работаю косметологом и привожу людей с низкой самооценкой к пониманию индивидуальности и того, что не всем дано быть Барби, но всех можно сделать ухоженными. © EnJoy4a / Pikabu
Какие слова или поступки других людей ранили вас сильнее всего?