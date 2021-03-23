19 человек рассказали, из-за каких, казалось бы, пустяков у них появились комплексы

Мы как-то стояли толпой в общей комнате, я стояла позади всех. В центре была одна девочка, которая беседовала с мальчиком из другого отряда. Он как-то странно натянул кепку козырьком вперед, из-за чего его уши жутко топорщились. А она сняла его кепку и сказала со смехом: «Лучше сними, а то у тебя уши торчат сильнее, чем у этой... Хотя нет, у нее все-таки хуже». Она назвала мое имя, а он спросил, кто я, так как это было начало смены в лагере и мы плохо друг друга знали. В этот момент толпа расступилась, и они увидели меня. Ту смену я проходила с распущенными волосами, закрывая ими уши, хотя до этого я всегда собирала волосы в хвост или хотя бы убирала их с лица. © tvoya_ribka / Twitter

Когда я был маленьким, сосед мне несколько раз сказал перестать быть таким громким. Но я просто был в восторге от чего-то, поэтому и вел себя так. В конце месяца мне исполнится уже 31 год, но я все еще беспокоюсь из-за того, что мне сказал этот сосед 25 лет назад. У меня есть 3-летний ребенок, который тоже может быть шумным, и меня бесит, когда ему говорят, чтобы он вел себя тихо. Бывают моменты, когда молчание необходимо, и об этом стоит вежливо сказать, но в любое другое время человек, который приказывает молчать, выглядит просто глупо. Пусть люди продолжают показывать свою радость, особенно маленькие дети. © JayDude132/ Reddit

В детстве мама сказала, что у меня «нос картошкой и ноги иксом, как у бабушки». Лет до 15 я очень хотела сделать пластику носа. А потом оказалось, что у меня нос просто прекрасный, как из аниме, маленький и вздернутый. © ****lo4ka / Twitter