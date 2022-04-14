19 человек получили подарки, которые можно любить или ненавидеть, но точно нельзя забыть

Перед каждым из нас порой встает сложная задача: что бы такого подарить человеку? Не все обладают талантом подобрать крутой подарок. Одни люди частенько садятся в лужу, гордо преподнося в дар то, что получателю совсем не нужно. А другие умеют отыскать и вручить настолько подходящую вещь, что у адресата подарка слезы радости сами собой на глаза наворачиваются.