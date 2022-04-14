19 человек получили подарки, которые можно любить или ненавидеть, но точно нельзя забыть
Перед каждым из нас порой встает сложная задача: что бы такого подарить человеку? Не все обладают талантом подобрать крутой подарок. Одни люди частенько садятся в лужу, гордо преподнося в дар то, что получателю совсем не нужно. А другие умеют отыскать и вручить настолько подходящую вещь, что у адресата подарка слезы радости сами собой на глаза наворачиваются.
Мы в AdMe.ru считаем, что подарков много не бывает, поэтому не смогли пройти мимо историй о наиболее запоминающихся из них.
- Подарили мне в детстве на день рождения развивающий ковер-клеенку на тему космоса. Нажимаешь в определенные места, и он выдает информацию из динамика. Когда включаешь его, то приглашает в космическое путешествие. Наигралась я с ним и оставила у бабушки. А бабушка же за чистоту и порядок! Как-то раз решила она выбросить все мои старые игрушки. В том числе и этот коврик. Когда дело было сделано и ковер оказался в мусорке, он вдруг включился и как заорет: «Хочешь отправиться в космос?!» Бабушка бежала далеко. © Подслушано / Ideer
- Самый глупый подарок был от бывшего. Я начинала тогда дизайном заниматься, и он сказал, что подарит мне на день рождения графический планшет. Когда же этот день настал, он сказал, что купил планшет, но потом вдруг решил, что он мне не понравится, и сдал его обратно в магазин. © Yuliya Kolganova
- У меня было так: в самом начале отношений с парнем его двоюродная сестра дала мне 2 каких-то народных сувенира, ничего особенного, но сказала, что я могу подарить их кому-то особенному. Я подарила, конечно, ему. Точнее, не подарила даже, а так неловко отдала со словами: «Тебе сестра просила передать». Мне хочется верить, что это помогло нашим отношениям, они тогда еще на самом начальном этапе были.
- Один из моих друзей увлекается сборкой моделей. Он всегда жаловался, что краска попадает не на те детали. Поэтому я подарил ему самую маленькую угловую насадку для его аэрографа. Тогда он получил не один подарок, но только от моего его глаза засияли. © Erenogucu / Reddit
- Я делаю мебель, и мой дедушка порой заказывает ее себе в подарок. На самом деле ему это не нужно, но ему нравится сам процесс, когда я приезжаю, снимаю мерки, организовываю все. Он каждый день звонит мне с идеями и предложениями. Потому что просто хочет побыть в спокойной обстановке, которую я создаю всякий раз, когда мы работаем над мебелью. © Juliotorini / Reddit
- Мой парень вырос на вестернах, ковбои всегда были его героями. И однажды на Рождество я подарила ему черную ковбойскую шляпу. За 5 лет, что мы знакомы, всего несколько раз я видела на его глазах слезы. И тот день был одним из таких. © ltoale / Reddit
- Как-то раз сестра решила сделать мне подарок. Я заранее знала, что это будет рюкзак. За несколько месяцев до этого я постоянно говорила, что мой любимый цвет — синий. И вот я разворачиваю подарок, а там лежит ярко-малиновый рюкзак. Сестра объяснила, что в магазине были только такой и ярко-синий, который она решила не брать, ведь «никто не захочет носить синий рюкзак».
- Когда у моего друга родился первый ребенок, я подарил ему около 3 кг грудинки домашнего копчения. Он был так благодарен, что я тратил по 10 часов в день, готовя для него что-то вкусненькое. Потом мне прислали фотографии, на которых он и его семья ели эту грудинку на ужин. И все улыбались. © AdjutantStormy / Reddit
- Бывший парень практически на каждую встречу приносил по огромному букету. Вскоре их некуда было ставить, поэтому я с ним поговорила и деликатно намекнула, что он может дарить мне что-нибудь полезное. Парень, похоже, обиделся, потому что на следующей встрече подарил мне коробку гвоздей, молоток, палку колбасы и пакет кефира. Я понимаю, что он хотел меня подколоть, но даже это оказалось куда лучше, чем цветы. © Палата № 6 / VK
- Перед днем рождения отчима мы всегда звоним его маме и спрашиваем какой-то домашний рецепт, а потом готовим это для него. Он всегда в восторге. А потом мы танцуем под его любимую музыку и дарим ему какие-то вещи вроде туалетной бумаги или крема для бритья. Конечно, он и сам мог бы это купить. Но такой подарок как бы говорит: «Мы знаем тебя достаточно, чтобы понимать, какие продукты ты предпочитаешь». © LilaJax22 / Reddit
- Мой друг детства обожал фильмы о монстрах, а я любил писать рассказы. Так что на его день рождения я написал ему рассказ, где он герой, а весь наш круг друзей — злодеи, помощники, пища для существ. 40 лет спустя он все еще хранит эту историю. © AJClarkson / Reddit
- Как-то раз я не могла выбрать подарок для подруги и поэтому связалась с ее мамой, а она прислала мне старую рубашку ее дедушки. Потом я сделала из рубашки плюшевого мишку. Подруга сказала, что это был лучший подарок. © Aggravating-Aside-67 / Reddit
- Подруга как-то позвонила, пригласила на день рождения. Не уточнила, у кого праздник, но я была уверена, что у ребенка. Иначе зачем просить взять всю семью? Итак, мы приходим, видим отнюдь не детскую вечеринку, и я ставлю подарок к остальным. А вскоре муж подруги закричал от восторга и пожелал узнать, кто подарил ему большой набор Lego. Да, это были мы. Все хотят Lego. © CanYouBeHelped / Reddit
- Мы с моим молодым человеком ездили работать вожатыми на море. Однажды во время поездки мне как раз исполнялось 20 лет. Так как денег было в обрез, я не ждала каких-то грандиозных подарков. Но вечером мы пошли на пляж, и на закате он мне преподнес... консервы! Я немного обалдела, но все оказалось намного интереснее. Это была баночка с устрицей. Я открыла банку, а там тина, вода и огромная раковина. Расковыряла ее и нашла в ней обалденную розовую жемчужину. К консервам прилагалась цепочка с кулончиком, в который эту жемчужину можно было положить. Более романтичного подарка я еще никогда не получала.
- Как-то друг устраивал новоселье и позвал всех знакомых. Списка желаемых подарков у него не было, поэтому я решила соригинальничать и купила маракасы. Но оказалось, что мой подарок был еще вполне ничего, ведь остальные 30 гостей принесли разные наборы стаканов и кружек. Вроде бы вполне нужные предметы, но дома даже чайника не было. С тех пор он всегда составлял списки подарков.
- Мне однажды бабушка подарила банку меда, зная, что у меня на него аллергия: «Я знаю, что ты это не ешь, но я деньги за подарок заплатила!» © Vares / AdMe
- Подарила мужу брелок с надписью «Лучший муж». Радовался, как ребенок. Повесил его на ключ от машины, таскается с ним повсюду и всем гордо демонстрирует, тыча в нос. Не дай бог ключ с брелоком не висит на месте, у мужа сразу паника, что потерял именно брелок, даже не сам ключ. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было лет 16, старший брат с гордым видом притащил мне в подарок на день рождения компьютерную игру «Молот богов». Установил, показал мне мануал, ну и сел в нее играть. Он в то время уже отдельно жил. Но 2 месяца, как по расписанию, каждый вечер являлся в родительскую квартиру, чтобы в нее рубиться. Я так ни разу к мышке и не прикоснулась. Зато выяснилось, что проходить компьютерные игры я не люблю, а вот смотреть, как это делают другие, мне очень даже интересно.
- Моя подруга собирала подсвечники. И на ее день рождения я нашла подсвечник в виде керамического домика. Вручаю подарок, она разворачивает, благодарит, ставит на полку. Но спустя пару минут я внезапно замечаю, что рядом стоит почти точно такой же! Только некоторые детали и цвета различаются. Я начала переживать, что села в лужу со своим подарком. Но она меня утешила, сказав, что теперь будет собирать керамический город из подсвечников.
А какие запоминающиеся подарки вы дарили или получали?
AdMe/Народное творчество/19 человек получили подарки, которые можно любить или ненавидеть, но точно нельзя забыть
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