19 диковинных вещей, которые непременно хочется купить себе, даже если они не очень-то нужны
Наверное, многим знакома ситуация, когда видишь в магазине вещь, о которой всегда мечтал, но не решаешься купить. А бывает и так, что покупаешь сразу и без промедления какую-то странную вещицу и даже не знаешь, будешь ли ей вообще когда-то пользоваться, но уж очень хочется ее иметь, ведь она такая клевая.
Мы в AdMe.ru нашли людей, обнаруживших вещи, при первом взгляде на которые иногда возникает недоумение, а потом желание заполучить что-то подобное.
Носки для авокадо помогут им быстрее поспеть
Эти яйца... цветы... что это?
«Конечно, дизайнерские батарейки — это модная вещь. Сегодня нашла их в магазине фиксированных цен»
«Есть идеи, как можно использовать эту сковороду?»
Костюм с капюшоном
Раскраска «Киану Ривз»
«Наткнулся на нотную печатную машинку»
Самая очаровательная подставка для наушников
Такую закладку не во всякую книгу положишь
Расплавленный кубик Рубика
А вот такой кубик Рубика для слепых
Лампа-оригами
И спиннер, и телефон
Рюкзак-переноска для попугая
Бутилированная вода в форме гантели
Такая вот оригинальная сумочка
Наверное, всем нужен не просто придверный коврик, а именно такой придверный коврик
«Ключи, очки, телефон, банковская карта и кошелек, выключить утюг и духовку»
«У моей тети есть календарь дней рождения членов семьи, а их имена на дисках соединены крючками»
«Не знал, что когда-нибудь захочу иметь ящик с батарейками»
А какие вещи поражали ваше воображение в последнее время?
Фото на превью Mewwitch / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 диковинных вещей, которые непременно хочется купить себе, даже если они не очень-то нужны
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