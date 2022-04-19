19 диковинных вещей, которые непременно хочется купить себе, даже если они не очень-то нужны

Наверное, многим знакома ситуация, когда видишь в магазине вещь, о которой всегда мечтал, но не решаешься купить. А бывает и так, что покупаешь сразу и без промедления какую-то странную вещицу и даже не знаешь, будешь ли ей вообще когда-то пользоваться, но уж очень хочется ее иметь, ведь она такая клевая.

Мы в AdMe.ru нашли людей, обнаруживших вещи, при первом взгляде на которые иногда возникает недоумение, а потом желание заполучить что-то подобное.

Носки для авокадо помогут им быстрее поспеть

Эти яйца... цветы... что это?

«Конечно, дизайнерские батарейки — это модная вещь. Сегодня нашла их в магазине фиксированных цен»

«Есть идеи, как можно использовать эту сковороду?»

Костюм с капюшоном

Раскраска «Киану Ривз»

«Наткнулся на нотную печатную машинку»

Самая очаровательная подставка для наушников

Такую закладку не во всякую книгу положишь

Расплавленный кубик Рубика

А вот такой кубик Рубика для слепых

Лампа-оригами

И спиннер, и телефон

Рюкзак-переноска для попугая

Бутилированная вода в форме гантели

Такая вот оригинальная сумочка

Наверное, всем нужен не просто придверный коврик, а именно такой придверный коврик

«Ключи, очки, телефон, банковская карта и кошелек, выключить утюг и духовку»

«У моей тети есть календарь дней рождения членов семьи, а их имена на дисках соединены крючками»

«Не знал, что когда-нибудь захочу иметь ящик с батарейками»