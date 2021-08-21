19 человек показали вещи, которым в прямом смысле нет сноса. И мы им даже немного завидуем

Покупая какую-либо вещь, мы раз за разом надеемся, что она будет долго служить нам верой и правдой. Конечно, не всегда эти ожидания в итоге соответствуют реальности. Но бывает и так, что, к примеру, старый бабушкин миксер, который старше всех в семье вместе взятых, работает получше новенького современного.

Герои нашей сегодняшней подборки показали интернету вещи, которые оказались сделаны слишком качественно — так, что в это даже не сразу верится. А мы в AdMe.ru дружно сказали: «Ну ничего себе!» — и по-хорошему им позавидовали.

«Так выглядит бумажник моего прапрапрапрапрадедушки. Приблизительно 1750 год»

«А это мои наручные часы примерно 1929 года выпуска»

«Купила этот ручной миксер 1950-х годов в комиссионке за $ 6. Использую его до сих пор с удовольствием»

«Карманные часы моего прадеда все еще работают, спустя 97 лет!»

«В течение последних 15 лет я ежедневно использовал этот iPod»

Этой настольной лампе уже ни много ни мало 70 лет

«Бабушкиной плите как минимум 70 лет»

«Моя мышка от Майкрософт все такая же шустрая, как и в 1999 году»

«Моя девушка пользуется швейной машинкой своей бабушки — и та работает на отлично. А куплена она была в 1925 году»

Этот холодильник был выпущен в 1942 году. И все еще прекрасно делает свою работу

«Этим калькулятором я пользовался в старшей школе. И все еще использую его, но теперь я там не ученик, а учитель. Прошло почти 19 лет»

«Этому чайнику как минимум 75 лет. Использую его ежедневно»

«Купил этот рюкзак, когда учился в средней школе. А сейчас мне 43, и... я все еще его использую»

«Один из этих пылесосов я купил лет 15 назад, и тогда он уже был подержанным. А еще одному всего полгода. Угадайте, какой из них сломался?»

«В 1994 году купил себе вот такой миниатюрный степлер. И вот мне уже под 40, а он все еще у меня и все еще работает»

«Хорошее шерстяное одеяло переживет даже своего владельца. Вот это, например, сделано в период до 1927 года»

«Коллекционирую старые клавиатуры для повседневного использования. И вот как выглядела клавиатура в 1979 году»

«Моей ручке целых 97 лет»

«30 лет назад я получил подарок от бабушки с дедушкой. Сегодня я собираюсь подарить это своему сыну»