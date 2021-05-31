19 человек показали свои крутые вещицы, и теперь мы тоже себе такие хотим

В жизни нам постоянно необходимо держать баланс между «хочу» и «могу». Но иногда непреодолимое желание купить не особо полезную, но очень крутую вещь преобладает над рассудительностью. И наш внутренний ребенок пользуется этим на всю катушку: будь то потешные игрушки и фигурки, меловая доска на всю стену или мимимишные предметы интерьера.

Мы в AdMe.ru тоже захотели пару таких вещиц и немножко завидуем, что героям нашей подборки удалось потешить своего внутреннего ребенка крутыми приобретениями.

«Мама купила вот такую штуку, и все, что она делает, — это держит лопатку»

«Моя коллекция посуды из уранового стекла. Она светится под ультрафиолетом»

«Моя двоюродная сестра купила мне дракончика для украшения сада. Его зовут Люцифер, и я его обожаю»

«Я раздобыла лошади, которую беру в аренду, розовую попону под седло и удила. Я просто не смогла удержаться от такой покупки»

«Взяла себе огромного плюшевого медведя — Рилаккуму»

«Не знаю, зачем оно мне, но я купила это»

«Теперь у меня есть чудесный керамический розовый нож»

«Мне подарили вот это. Я назову его Альберт»

«Я просто тащусь от этой игрушки»

«У меня есть мини-урна на кухню. Для чайных пакетиков, мелких обрезков, использованных зубочисток и прочего»

«А у меня есть стена, на которой можно писать мелом. Не базово необходимая вещь, конечно, но я без нее уже не могу»

«Моя лучшая покупка»

«Теперь у меня есть Барби, честно не знаю зачем, просто захотелось. Смотрите, какие у нее клевые волосы»

«Не знаю, откуда она у меня, но вот вам держатель для початка кукурузы в форме таксы»

«В IKEA продается набор шоколадного пазла лося, и я, естественно, купил его»

«Мы на распродаже приобрели статую Фемиды»

«Защитный колпачок для моей металлической соломинки»

«Сидела я на AliExpress, и тут на меня напал тигр! Пришлось купить»

«Я взяла еще один «поп-ит»

«Pop-it» дословно переводится как «лопни это». Это детская игра, процесс которой можно сравнить с лопанием воздушно-пузырчатой упаковочной пленки (прим. AdMe.ru).