19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
Старые дома и квартиры обладают особыми качествами, их стены пропитаны историей и очарованием, которых не найти ни в одной новостройке. Некоторые здания претерпели реставрацию, другие же остались нетронутыми, но каждое из них сохранило тепло и уют, чувствующийся даже через экран.
Мы в AdMe.ru словно бы побывали в гостях, прочувствовали атмосферу домов и даже немного позавидовали их хозяевам, которые каждый день наслаждаются такой красотой.
«Переехал сюда 4 года назад. Это перестроенная викторианская церковь в Англии. Обожаю эту комнату»
«Моя уютная квартира 1920-х годов»
В этом доме есть угловой камин, который обогревает две комнаты
«Все витражи в этом доме переливаются в определенный волшебный час. Например, окно в фойе прекрасно в поздние утренние часы»
«Мой дом раньше был полицейским участком, а ванная комната — старой тюремной камерой. Оригинальное окно все еще на месте»
«Мой дом в Пенсильвании построен в 1930 году»
«Камин в доме ненастоящий, но зато часы Эдвардианской эпохи»
«Каталонский фермерский дом XVII века превратился в это уютное место»
Помимо антикварной мебели, в этом доме есть и великолепная коллекция картин
Маленькая и уютная берлинская кухня
Деревянный дом с винтовой лестницей
«Долгожданный результат реконструкции гостиной моего дома с террасой. Он был построен в 1890-х. Графство Кент, Великобритания»
«Так выглядит гостиная моего друга в Бруклине, Нью-Йорк. Его квартира построена внутри старой церкви»
Дом в Нижнем Новгороде словно из сказки
«Эта квартира обустроена в здании завода по производству карандашей»
«Прячусь от унылой шотландской зимы в своей викторианской квартире»
Кабинет в Лондоне, который вполне мог бы стать музеем
Светлая гостиная в Германии
«Прекрасный дом в моем районе»
А вам какие дома по душе: старые с историей или новые, в которых можно начать жизнь с чистого листа?
Фото на превью misterzeee / Reddit