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19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть

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Старые дома и квартиры обладают особыми качествами, их стены пропитаны историей и очарованием, которых не найти ни в одной новостройке. Некоторые здания претерпели реставрацию, другие же остались нетронутыми, но каждое из них сохранило тепло и уют, чувствующийся даже через экран.

Мы в AdMe.ru словно бы побывали в гостях, прочувствовали атмосферу домов и даже немного позавидовали их хозяевам, которые каждый день наслаждаются такой красотой.

«Переехал сюда 4 года назад. Это перестроенная викторианская церковь в Англии. Обожаю эту комнату»

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© misterzeee / Reddit

«Моя уютная квартира 1920-х годов»

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© InternalOnion / Reddit

В этом доме есть угловой камин, который обогревает две комнаты

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© fishmanprime / Reddit

«Все витражи в этом доме переливаются в определенный волшебный час. Например, окно в фойе прекрасно в поздние утренние часы»

«Мой дом раньше был полицейским участком, а ванная комната — старой тюремной камерой. Оригинальное окно все еще на месте»

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© rebuffedchaff8 / Reddit

«Мой дом в Пенсильвании построен в 1930 году»

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© Unknown / Reddit

«Камин в доме ненастоящий, но зато часы Эдвардианской эпохи»

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© BassPhil / Reddit

«Каталонский фермерский дом XVII века превратился в это уютное место»

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© 5_Frog_Margin / Reddit

Помимо антикварной мебели, в этом доме есть и великолепная коллекция картин

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© notsp00kmiester / Reddit

Маленькая и уютная берлинская кухня

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© puravidamae / Reddit

Деревянный дом с винтовой лестницей

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© mtlgrems / Reddit

«Долгожданный результат реконструкции гостиной моего дома с террасой. Он был построен в 1890-х. Графство Кент, Великобритания»

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© mightypenguin66 / Reddit

«Так выглядит гостиная моего друга в Бруклине, Нью-Йорк. Его квартира построена внутри старой церкви»

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© HyogaCygnus / Reddit

Дом в Нижнем Новгороде словно из сказки

«Эта квартира обустроена в здании завода по производству карандашей»

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© christopherm923 / Reddit

«Прячусь от унылой шотландской зимы в своей викторианской квартире»

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© jamz006 / Reddit

Кабинет в Лондоне, который вполне мог бы стать музеем

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© Vladmir_the_romancer / Reddit

Светлая гостиная в Германии

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© commonvanilla / Reddit

«Прекрасный дом в моем районе»

19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть
© Samovarka / Reddit

А вам какие дома по душе: старые с историей или новые, в которых можно начать жизнь с чистого листа?

Фото на превью misterzeee / Reddit
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