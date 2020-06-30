19 человек показали свои дома с историей, от вида которых у каждого просыпается зависть

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Старые дома и квартиры обладают особыми качествами, их стены пропитаны историей и очарованием, которых не найти ни в одной новостройке. Некоторые здания претерпели реставрацию, другие же остались нетронутыми, но каждое из них сохранило тепло и уют, чувствующийся даже через экран.

Мы в AdMe.ru словно бы побывали в гостях, прочувствовали атмосферу домов и даже немного позавидовали их хозяевам, которые каждый день наслаждаются такой красотой.

«Переехал сюда 4 года назад. Это перестроенная викторианская церковь в Англии. Обожаю эту комнату»

«Моя уютная квартира 1920-х годов»

В этом доме есть угловой камин, который обогревает две комнаты

«Все витражи в этом доме переливаются в определенный волшебный час. Например, окно в фойе прекрасно в поздние утренние часы»

«Мой дом раньше был полицейским участком, а ванная комната — старой тюремной камерой. Оригинальное окно все еще на месте»

«Мой дом в Пенсильвании построен в 1930 году»

«Камин в доме ненастоящий, но зато часы Эдвардианской эпохи»

«Каталонский фермерский дом XVII века превратился в это уютное место»

Помимо антикварной мебели, в этом доме есть и великолепная коллекция картин

Маленькая и уютная берлинская кухня

Деревянный дом с винтовой лестницей

«Долгожданный результат реконструкции гостиной моего дома с террасой. Он был построен в 1890-х. Графство Кент, Великобритания»

«Так выглядит гостиная моего друга в Бруклине, Нью-Йорк. Его квартира построена внутри старой церкви»

Дом в Нижнем Новгороде словно из сказки

«Эта квартира обустроена в здании завода по производству карандашей»

«Прячусь от унылой шотландской зимы в своей викторианской квартире»

Кабинет в Лондоне, который вполне мог бы стать музеем

Светлая гостиная в Германии

«Прекрасный дом в моем районе»