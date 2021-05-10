19 человек похвастались татуировками, о которых язык не повернется сказать: «В старости еще жалеть будешь!»

«Покажите мне человека с татуировкой, и я покажу вам человека с интересным прошлым», — писал Джек Лондон. О нательных рисунках и надписях людям часто приходится слышать даже от самых близких: «Это же навсегда», «А как она в старости выглядеть будет?» и тому подобное, но иногда мы просто чувствуем, что должны увековечить память о каком-либо событии или человеке в своей жизни, а то и просто дать себе волю в самовыражении.

Мы в AdMe.ru с большим любопытством не только разглядывали татуировки героев нашей статьи, но и узнавали истории, которые за ними кроются. И если одни работы вызывают улыбку и даже смех, другие способны растрогать до слез.

1. Сестры сделали парные тату, а брат решил не отставать

2. «Перекрыли девочке шрам, так сказать, заклеили пластырем. А для того, чтобы это все грело сердечко и душу, приложили цветочки»

3. «Татуировка в честь наших малышей с памятной датой — в этот день мы услышали их сердцебиение и узнали, что ждем близнецов»

4. «Пару недель назад я сдал второй по счету галлон крови, а сегодня обновил свою татуировку»

5. «Я сделал свою первую татуировку в память о моей собаке, которой не стало несколько месяцев назад. Это отсылка к обложке альбома „Wish You Were Here“ группы Pink Floyd»

6. А этот мужчина набил себе все штампы о поездках за границу из своего паспорта

7. «После почти 3 лет совместной жизни мы с моим парнем решили разойтись, но сначала сделали парные татуировки»

«Я тащилась по „Властелину колец“ большую часть своей жизни. Татуировка изображает часть пути, который Фродо и Арагорн преодолели вместе. Мы с моим парнем были влюблены по уши, он всячески меня поддерживал, но, как и Фродо с Арагорном, в конечном итоге настало время идти каждому своей дорогой. Не потому, что мы перестали любить друг друга, а потому, что наши пути разошлись. Я счастлива, что в моей жизни была столь сильная любовь, пусть расставание и было болезненным. Теперь я готова перейти к следующей главе».

8. «Защитила на днях докторскую диссертацию по изучению антител и решила отметить это, сделав небольшую татуировку с антителом»

9. «Я сделала татуировку в честь моих родителей»

10. «Моя 77-летняя бабушка сделала свою первую татуировку. Говорит, вообще не больно было»

11. Любую ошибку можно исправить, если подойти к делу творчески

12. «Один человек спросил, может ли он сделать татуировку с лисой, которую я сфотографировал. Вот результат»

13. «Перекрыла свою старую татуировку новой в честь моей лучшей подруги, которая при жизни называла меня Перышком»

14. «Я сделала тату в память о моем отце»

15. «Я и совершенно незнакомый парень сделали татуировки с лицами друг друга»

«Это был эксперимент. Я хотел узнать, согласится ли кто-нибудь на такую авантюру и сможет ли она положить начало большой дружбе».

16. «Моя жена сделала это тату в честь нашего сына — его рост при рождении был 10,5 дюймов»

17. Если очень хочется, значит, никогда не поздно

18. «Мы с братом и сестрой сделали тематические татуировки»

19. «Моя 4-летняя дочь нарисовала это для меня, а я увековечил рисунок на своей руке»