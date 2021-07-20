19 неоспоримых доказательств того, что наши предки в молодости были чертовски крутыми ребятами

Имея под рукой смартфоны, мы можем делать тысячу кадров, пока не получим тот самый единственный. Раньше у наших бабушек и дедушек, мам и пап такой возможности не было, и им приходилось запечатлевать памятные моменты на фотоаппарат. Да так, чтобы с первого щелчка затвора получился шедевр.

AdMe.ru предлагает вам окунуться в прошлое и взглянуть на старые фотокарточки, с которых на нас смотрят чьи-то родители или бабушки и дедушки в их молодые годы. И вы только взгляните, как красивы они были.

«Мои бабушка и дедушка вскоре после свадьбы в 1965 году»

«Старый снимок моего отца, сделанный в Египте, предположительно где-то в 1980-х»

«Моя прабабушка на семейной ферме, примерно 1940 год»

«Моя мама в 1974 году. Красивая и классная!»

«Тетя и ее Toyota Supra, конец 80-х»

Держу пари, за твоей тетей бегали самые популярные мальчишки в школе! © AmericanReps / Reddit

«Русская бабушка моей жены. Фото сделано 70 лет назад»

«Бабуля в день свадьбы, 1951 год. Она сама придумала и сшила это платье»

«Моя бабушка в 1935 году в 14 лет. Она была самой быстрой машинисткой штата. А вот так в свои 90 она отжигала на весь YouTube»

«Мои родители в 1980-х. Отец до сих пор порой путает свои джинсы скинни с моими»

«Моя дерзкая бабуля в 1950-х. Благодаря ей и деду я смог оплатить свою учебу в колледже»

«Мой отец где-то в море, 1975 год»

«Мои дедуля и бабуля были красивой парой. Он служил в армии, а она была чемпионкой по катанию на роликах. Фото сделано примерно в 1942 году»

«Портретное фото отца, сделанное на последнем курсе университета в 1969 году. Сегодня ему исполнилось бы 75 лет. Один из моих любимых его снимков»

«Моя прабабушка где-то в 1940-е годы. Не знаю, что за напасть: в нашей семье очень привлекательные женщины и... не очень привлекательные мужчины»

«Моя мама-хиппи и чей-то ручной енот в 1960-х. Немного бесит, что ее гены не передались мне»

«Мои родители в 1992 году. Чертовски фотогеничные!»

«Модельные фотографии бабули»

«Моя мама могла бы быть модным блогером»

«Мама в конце 1980-х. Тогда она только начинала свою карьеру журналиста»