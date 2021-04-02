19 человек поделились историями о том, как встретили любовь всей жизни — своего питомца

Луну мы взяли, когда она помещалась в ладонь. Она самая пугливая, но и самая ласковая из всех кошек, что я знал. Она мурлычет, как громкоговоритель. Даже если вы пройдете мимо нее или просто посмотрите, она начнет мурлыкать. Я также очень скучаю по Чили и Джой — у нас было три кошки. Моя бывшая забрала двоих, когда мы расстались. На самом деле разлука с кошками ранила меня больше, чем разрыв с девушкой. Но это было обоюдное решение, так что я не виню свою бывшую. Жаль только, что кошкам пришлось расстаться. Им было хорошо вместе. Мы взяли их вместе, воспитали вместе, они были как наши дети. © Neel Das / Quora