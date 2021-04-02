19 человек поделились историями о том, как встретили любовь всей жизни — своего питомца
Некоторые считают, что с животными много возни. От кошек вечно шерсть, собаки съедят всю обувь в доме. Но бывает, что жизнь сама подкидывает нам тех, о ком надо позаботиться. Кто-то не смог пройти мимо пищащего комочка, схватившего его лапой за ногу. Кому-то просто вручили собаку со словами: «Спаси его!» И вот ты уже ловишь себя на мысли: «Как я раньше жил без этого негодника?»
Мы в AdMe.ru были тронуты историями о связи между людьми и животными, поэтому решили опубликовать их.
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Стелла нашла нас на обочине дороги. Мы гуляли, вдруг я услышала тихое «мяу» и обернулась. Она бежала ко мне, и я, не колеблясь, подняла ее и сказала моему жениху, что теперь у нас есть кошка. У Стеллы было несколько царапин на лапах и подбородке. Мы полагаем, это из-за того, что ее выбросили из машины. Думаю, ей было около 4 недель, так как ее глаза все еще были голубыми. Несмотря на то что Стелла привлекла наше внимание мяуканьем в тот первый день, она редко издает иные звуки, кроме кошачьего «тарахтения». © davebeastly / Imgur
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Все четыре наши собаки — из приюта или забраны от плохих хозяев. Одна из них, Хани, была настолько сломлена и замкнута, что все думали, будто у нее очень плохой характер. Но когда я отвез ее к ветеринару, она несколько раз обежала кабинет в поисках выхода, а потом прыгнула прямо ко мне на колени и осталась там. С тех пор я стал ее любимым папочкой. Она позволяет мне делать с ней все что угодно (ну, кроме стрижки ногтей). © John Rothwell / Quora
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Луну мы взяли, когда она помещалась в ладонь. Она самая пугливая, но и самая ласковая из всех кошек, что я знал. Она мурлычет, как громкоговоритель. Даже если вы пройдете мимо нее или просто посмотрите, она начнет мурлыкать. Я также очень скучаю по Чили и Джой — у нас было три кошки. Моя бывшая забрала двоих, когда мы расстались. На самом деле разлука с кошками ранила меня больше, чем разрыв с девушкой. Но это было обоюдное решение, так что я не виню свою бывшую. Жаль только, что кошкам пришлось расстаться. Им было хорошо вместе. Мы взяли их вместе, воспитали вместе, они были как наши дети. © Neel Das / Quora
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Хорошеет с каждым днем. С нами Ириска уже чуть больше полугода, а кажется, что всю жизнь. Впервые после смерти мамы увидела, как отец расцвел. Говорит, люблю и никогда не обижу, даже начал читать книги и заниматься грамотной дрессировкой. А Ириска, в свою очередь, все проверяет, дышит ли отец по ночам. Папа говорит: «Прямо стоит и слушает, а когда глаза открываю — словно улыбается и снова спать идет». © Aioiaioi / Pikabu
- Челко «подарил» мне бездомный, которого мы подвезли, увидев, как он тащит по шоссе почти истощенного ротвейлера. Мы с мужем остановились, спросили, не нужна ли ему помощь, и он прыгнул в машину вместе с собакой. Мужчина объяснил, что пытается добраться до следующего города (примерно в 90 км), но так как он нашел эту собаку, то был вынужден идти туда пешком, так как не мог оставить ее умирать. Во время поездки ротвейлер просто смотрел в никуда. Я никогда не видел такого тощего пса, у которого можно было пересчитать все ребра. И тут бездомный спросил, не могли бы мы позаботиться о собаке. Я колебалась, как и мой муж. Я боялась этого пса. Но в итоге мы решили пристроить его кому-нибудь. Как-то я выгуливала пса, и один из служащих мужа подошел ко мне, протягивая кружку с кофе. Челко прыгнул, рыча, а я крепко держала его за поводок и говорила: «Нет!» Он тут же отошел назад, все еще предупреждая мужчину не приближаться. Затем он наклонился ко мне, посмотрел вверх и нежно лизнул мою руку. Этот момент решил все. © Luiza Gray / Quora
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Прихожу как-то ночью домой, смотрю — на столе хомяк копошится в полотенце. Рыжий. Я аж глаза протерла, у нас дома отродясь хомяков не было. Оказалось, что мой вреднючий братец проявил доброту и милосердие — вытащил пищащий комочек из канавы. То, что я приняла за хомяка, было крошечным котенком. Осень была, он бы там замерз, вернее — она. Так вышло, что кошечку спас брат, а заботилась о ней я. Выросла наглая рыжая морда. Кисой ее зовут. © Лидия Иванова / Facebook
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Нашего пса зовут Мистер Бо Баркли, усыновили его 3 июля 2020 года. Первый месяц был очень тяжелым для всех нас. У него развилась сильная аллергия и появилась невралгия. В то время наша семья жила в постоянном ожидании худшего: его жизнь висела на волоске. Но в этом парне была тонна воли к жизни! Теперь все хорошо. © InsertNameHere916 / Reddit
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Приехали в питомник смотреть трехнедельных щеночков, но сначала нам вывели 6-месячного парня. Предупредили: у него проблемы с социализацией. Мол, очень боится людей, и есть подозрение, что его обижали. Я села на корточки, а он только этого и ждал — подошел и положил мне на колени голову. Муж молча сунул деньги, и мы стали собираться домой. Парень с готовностью пошел с нами, его реально было не узнать. И имя сам выбрал, мы называли разные, но он не отзывался, а «Локи» одобрил сразу — гавкнул. Когда женщина из питомника забирала его от заводчика, он боялся всего и норовил убежать. Сейчас это фантастически харизматичная и наглая булка, уверенная в своей неотразимости.
- Полтора года назад моя будущая жена возвращалась домой и обнаружила у подъезда двух еле живых котят, о чем мне и сообщила. Я спустился в магазин через какое-то время, увидел этих заморышей и, мысленно им посочувствовав, отправился дальше. Но, когда на обратном пути я открывал дверь, один из них, мяукая, подполз ко мне и обнял мою кросcовку. Я понял, что мимо пройти просто не смогу. Первым решением было вылечить котят и отдать кому-нибудь, но, потратив несколько недель на лечение, мы поняли, что они наши. С тех пор нам дарят счастье, любовь и уют два сахарочка: Пинки и Брейн. © Remdzia / Pikabu
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Мне было 5, и мой любимый фильм был «Лесси». На 6-й день рождения мы с бабушкой и дедом поехали в аэропорт встречать важных гостей из Москвы. Гостем оказался щенок колли, которого пришлось везти из столицы, у нас в городе их не разводили. Я, конечно, разревелась. Бабушка с дедом очень испугались, потому что заводчик отправил черного щенка вместо обещанного рыжего. Они думали, что я расстроилась, но я рыдала от счастья. В тот день обрела лучшего друга. © Подслушано / VK
- Бабушка считала, что собаке положено жить в будке, да-да-да. Поэтому родители не разрешали мне взять щенка. Зато во дворе я бегала с дворовыми собаками. Нас была целая компания таких собаколюбцев. Наша Пальма, хоть и была вольной дворовой собакой, на удивление спокойно терпела приставания мелких, она только жалобно поскуливала и деликатно уворачивалась. Один раз было такое, что запомнилось на всю жизнь. Как-то заметили мы, что у нее непорядок с глазом, и решили его промыть. Миссию успокоить Пальму взяла на себя я: обняла ее за шею и давай что-то успокоительное ворковать, а она наклонила голову, взяла осторожно зубами мое запястье и смотрит на меня — типа, не причините вреда? Я шиплю девчонкам: «Быстро промывайте!» И она все время, пока шла процедура, аккуратно держала мою руку зубами. Что интересно, я не поколебалась дать ей гарантию ценой руки. Удивительно. Никогда ни с одной собакой больше не было у меня такого доверия и взаимопонимания. © Ольга Кузьменко / VK
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Утром увидел в подъезде котенка. Я его недооценил — вечером он шмыгнул за мной в дверь. Так у меня завелась кошка. Была попытка ее пристроить. По объявлению пришли мужик в гавайской рубахе с цепью на шее и девушка на лубутенах. Я закрыл перед ними дверь, когда они спросили: «А не сдохнет ли котенок, а то он тощий какой-то». Мы с женой назвали кошку Оливия, но в ветпаспорте ее почему-то записали как Оливье.
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«Не берите этого пса. Он гиперактивен и агрессивен». Сварливая старушка за стойкой приюта имела в виду таксу. Забавный пес тихо сидел в глубине своей клетки, пока другие собаки лаяли и прыгали, соперничая за внимание. Мы привезли Мистера Раффа домой 7 лет назад. За это время у нас появились обгрызенные ножки стола, поцарапанные ковры и полностью уничтоженная фигурка Человека-паука (заветная реликвия детства). Мы вместе получили степень магистра архитектуры, и он часто оставался со мной допоздна. Я могу сказать, что он дал мне гораздо больше, чем я ему. Проблемная собака с кривой лапой (вероятно, травма при рождении). Мистер Рафф напоминает мне, что самые красивые из нас могут быть немного сломлены, но их все равно стоит любить. © Sri Saravanan / Quora
А как у вас появился любимый питомец?