19 человек поделились историями о том, как на работу им помог устроиться случай

Один гендир при мне выбирал девушку на вакансию своего личного помощника. Поговорив с ней немного, он сказал:

— И еще сразу хочу предупредить, что у меня очень тяжелый характер. Мало кто выдерживает.

— Ничего, у меня тоже тяжелый характер, — невозмутимо ответила девушка.

Гендир слегка опешил, потом продолжил:

— Меня легко вывести из себя, могу накричать. Если для вас это будет тяжело, мы точно не сработаемся.

— Да я точно такая же! Тоже мгновенно выхожу из себя и могу наорать — запросто.

Гендир (после большой паузы, подумав секунд 30):

— Ну ладно, когда сможете на работу выйти? © KingHawkins / pikabu