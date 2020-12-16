19 человек поделились историями о том, как на работу им помог устроиться случай
Тот, кто хоть раз устраивался на работу, знает: на собеседованиях может твориться все что угодно, а порой в них могут участвовать счастливый случай или даже сама судьба. Герои сегодняшней подборки поделились такими историями, когда без случайностей не обошлось.
Мы в AdMe.ru тоже ходили на собеседования и уверены, что многие вспомнят свои байки про прием на работу, которые мы обязательно прочтем в комментариях.
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Один гендир при мне выбирал девушку на вакансию своего личного помощника. Поговорив с ней немного, он сказал:
— И еще сразу хочу предупредить, что у меня очень тяжелый характер. Мало кто выдерживает.
— Ничего, у меня тоже тяжелый характер, — невозмутимо ответила девушка.
Гендир слегка опешил, потом продолжил:
— Меня легко вывести из себя, могу накричать. Если для вас это будет тяжело, мы точно не сработаемся.
— Да я точно такая же! Тоже мгновенно выхожу из себя и могу наорать — запросто.
Гендир (после большой паузы, подумав секунд 30):
— Ну ладно, когда сможете на работу выйти? © KingHawkins / pikabu
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Недавно думал устроиться на работу. Прихожу на первое собеседование сразу с директором, отвечаю на базовые вопросы, ну и:
— Так кем вы себя видите через 3 года?
— Живым — уже хорошо.
Директор шутку понял, собеседование я прошел, на работу приняли. © creatingy / pikabu
- Шел на собеседование. Опаздывал, но на светофоре решил помочь бабушке перейти через дорогу. Собеседование прошел блестяще, и меня взяли. Начальница сказала, что я очень добрый. Оказывается, она со мной дорогу переходила, когда я бабушке помогал. © PivBear / pikabu
- Один парень, с которым мы проводили собеседование на должность помощника начального уровня, сказал, что к концу первого года у него будет моя должность и должность моего начальника. Возникло искушение нанять его хотя бы ради того, чтобы понаблюдать, как он будет пытаться. © deleted / reddit
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Дочка устраивалась на работу на вакансию иллюстратора, компьютерные игры делать. Пришла на собеседование в небольшую компанию. Общий офис, за столами сидят и программеры, и дизайнеры. Все сосредоточены, работают. Дочка ждет, когда освободится начальник. Вдруг из-за одного компа раздается (все непонятные слова — из одного довольно редкого и очень смешного фильма 30-летней давности «Самолет летит в Россию», язык выдуманный): «Свилога!» (Ругательство — наверное, что-то не получилось.)
Второй программер: «Балюна!»
Дочка (робко от двери): «Люзгар шарам?»
Повисает тишина. Дальше голос начальника: «Проходи, располагайся, мы тебя принимаем». © zpf.skf / pikabu
- В 22 года долго не могла найти работу, от безысходности пришла на собеседование в ООО «МЫТАКИЕКРЕАТИВНЫЕ» и в ответ на вопрос «Кем вы себя видите через 5 лет?» буркнула: «Вашим директором» (просто устала ходить по собеседованиям тогда). Взяли. © svetachalova / twitter
- На собеседовании на должность провайдера был еще кандидат. Общались сначала с ним, а я спрятался и подслушал вопросы и ответы. Менеджер выслушал меня, и тут диалог:
— Как-то ты легко ответил на все.
— Я вас с ним подслушал.
— Ловко! А мне его рожа сразу не понравилась. Приезжай на стажировку завтра. © YourMaximilian / twitter
- Я не пытался пройти собеседование. Я просто вошел, чтобы почувствовать это место и посмотреть, может ли оно быть хорошим местом для работы. На мне были шорты и бейсболка, поэтому я не ожидал какого-либо интервью. Однако это произошло, и меня взяли. Правда, потом попросили, чтобы я одевался чуть лучше. © Albert Taylor / quora
- Как-то с девушкой искали работу. Я пошел на собеседование, а там всякие тесты и задачки были. Ну я не прошел, но мне объяснили почему. Потом я рассказал девушке все ответы, она пошла туда же через день, и ее взяли. Год успешно работала там потом. © Marushkov / twitter
- Пришла на собеседование в банк. Это уже был 2-й этап, повели сразу к начальнику. После вопроса о моем образовании он спросил, сколько у меня друзей на фейсбуке. Я сказала, что около 1 500 человек, точно не помню. Он спросил, могу ли я с его компа зайти показать, я такая: «Ну могу». Зашла попытки с 10-й (никак не могла вспомнить пароль). Он начал листать мою ленту, а у меня там мои истории из жизни и какие-то дурацкие репосты смешных картинок. На одной из картинок он затормозил, посмеялся и сказал: «Ты смешная — берем тебя».
- На собеседовании меня спросили: «Назовите время, когда вы не знали ответа на вопрос и вам нельзя было его искать». Я сказал: «Сейчас». И получил работу. © AlphabearPSK / reddit
- Я ушел из дома в 16 лет, и нужно было найти хоть какую-то работу. Друг привел в скромный ресторан, и с утра на планерке я сел рядом со всеми. Появился управляющий, спросил, что я тут делаю, и послал меня куда подальше. Я тупанул и встал недалеко от места, где они сидели. После окончания планерки управляющий подошел ко мне и спросил, почему я тут сижу. Я сказал, что мне нужна работа. Он спросил, что да как, и в итоге взял. И если бы я в тот момент не тупанул и просто ушел, то остался бы ни с чем. © WirmanJO / twitter
- Меня однажды взяли в штат, потому что на вопрос «Какие вы хотите условия на рабочем месте?» я ответила: «Мое рабочее место — это мое место, хочу находить на столе все так, как оставила». © DelichonU / twitter
- Устраивался на работу. Все стандартные вопросы прозвучали, директор обращается к главному бухгалтеру, есть ли у него ко мне вопросы.
— Любишь горло промочить?
— Да.
— Мясо ешь?
— Да.
Взяли. © Ilnaz90 / twitter
- Работала в иностранной компании, искала секретаря на ресепшен с хорошим знанием языка. На собеседование пришла (случайно) моя одногруппница, у которой я почти 5 лет все списывала, и мне пришлось тестировать ее на знание языка. Это было очень смешно. На работу, конечно, взяли. © vesna_vesna_ves / twitter
Расскажите и вы байку о своем собеседовании.