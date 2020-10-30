19 человек поделились фото, которым лучше всего подойдет фраза «Необъяснимо, но факт!»
Ученые давно выяснили, что человеческий мозг легко обмануть с помощью всевозможных ухищрений. От легких, как плацебо, до скрупулезных: оптические иллюзии, гипноз. А иногда даже и они не нужны — с лихвой хватит нашей фантазии и глаз, которые вкупе придумают сюжет похлеще голливудских. Поэтому не стоит безоговорочно верить всему, что видишь, ведь это может быть совсем не то, что кажется на первый взгляд.
Мы в AdMe.ru поломали голову над некоторыми снимками, искали ответы в поисковиках и восторгались нереалистичностью увиденного.
«Я живу в этом районе 25 лет и наконец дождался этого момента»
- Я 1 января: «Хочу, чтобы 2020 год был суперфутуристическим, как в фильмах!» © Venser / Reddit
Ламантинов кормят сладким картофелем, в то время как они сами напоминают большие картофелины
- Это жизнь моей мечты — плавать там, пока меня кормят люди. © TheIndulgery / Reddit
Такие отверстия в жилых домах Гонконга горожане называют норами дракона. Они олицетворяют древний принцип фэншуй
Согласно этому принципу, энергия должна беспрепятственно циркулировать между горами и водой. Блокировка энергетических путей может принести неудачу. Такое отверстие служит как дополнительное пространство, например в нем могут сделать сад.
«Извержение вулкана Этна на Сицилии создало иллюзию феникса в небе»
- Когда я смотрю на подобные фото, понимаю, почему люди в прошлом верили в предзнаменования, богов и другие сверхъестественные явления. © Pixelbuddha_ / Reddit
Иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над Аризонской пустыней на связке из 52 воздушных шаров, поднявшись на высоту около 7,6 км
Он воплотил в реальность трюк из мультфильма «Вверх».
Пещеры светлячков Вайтомо в Новой Зеландии. Оказывается, чем голоднее светлячок, тем ярче он светится
«Моя жена на смотровой площадке Willis Tower в туманный день»
- Похоже на сцену из фильма о космосе. © diemquynh___ / Reddit
Это не ствол дерева, а специальные художественные палочки для смешивания краски
- Художники их используют их перед тем, как наполнить краской палитру. Каждое кольцо — это новый слой краски. © fathergoldengoose / Reddit
Инсталляция британского художника в калифорнийской пустыне: главными объектами стали 59 тыс. светящихся лампочек
Томаты, растущие прямо из дерева
- Я пытаюсь вырастить помидоры в своей квартире: ухаживаю за ними с особым трепетом, но они не выглядят так круто, как эти дикорастущие. © iremxo / Reddit
«На случай, если вы еще не видели, как выглядит сгусток ДНК»
Японское кафе потратило $ 270 тыс. на создание идеального женского туалета
- Интересно, какой штраф предусмотрен для мужчин, решивших воспользоваться этим туалетом? © namedan / Reddit
Нет, это не небесные врата. Это высохшее соляное озеро Салар-де-Уюни в Боливии, считающееся самым большим зеркалом в мире
Когда начинается сезон дождей, поверхность озера покрывает тонкий слой воды, делая его зеркальным.
«Я вижу человеческие головы, повернутые друг к другу затылками. Женщина высоко подняла голову, а мужчина смотрит вниз»
- Это, должно быть, одна из величайших недооцененных жемчужин природы на Земле. © aspear99 / Reddit
Такой природной выдержке позавидует любая мать
- Я думал, что это просто вода, пока не увеличил масштаб. © collie_63 / Reddit
Словно нарисованные облака
«Очень большая лужа в Исландии»
- Когда лужа превратилась в маленькое озеро. © ArmadilloDays / Reddit
Гроза над итальянским городом Реджо-ди-Калабрия
- Одна из лучших фотографий бури, какие я когда-либо видел. © fenukottero / Reddit
Испанский город Сетениль-де-лас-Бодегас известен своими белыми домами, которые будто бы взяты в тиски базальтовой скалы
А какая фотография вызвала у вас больше всего вопросов?