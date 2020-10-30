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19 человек поделились фото, которым лучше всего подойдет фраза «Необъяснимо, но факт!»

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Ученые давно выяснили, что человеческий мозг легко обмануть с помощью всевозможных ухищрений. От легких, как плацебо, до скрупулезных: оптические иллюзии, гипноз. А иногда даже и они не нужны — с лихвой хватит нашей фантазии и глаз, которые вкупе придумают сюжет похлеще голливудских. Поэтому не стоит безоговорочно верить всему, что видишь, ведь это может быть совсем не то, что кажется на первый взгляд.

Мы в AdMe.ru поломали голову над некоторыми снимками, искали ответы в поисковиках и восторгались нереалистичностью увиденного.

«Я живу в этом районе 25 лет и наконец дождался этого момента»

© Astrofluke / Reddit
  • Я 1 января: «Хочу, чтобы 2020 год был суперфутуристическим, как в фильмах!» © Venser / Reddit

Ламантинов кормят сладким картофелем, в то время как они сами напоминают большие картофелины

© chompthecake / Reddit

Такие отверстия в жилых домах Гонконга горожане называют норами дракона. Они олицетворяют древний принцип фэншуй

© derryainsworth / Reddit

Согласно этому принципу, энергия должна беспрепятственно циркулировать между горами и водой. Блокировка энергетических путей может принести неудачу. Такое отверстие служит как дополнительное пространство, например в нем могут сделать сад.

«Извержение вулкана Этна на Сицилии создало иллюзию феникса в небе»

© davide_81_ / Instagram
  • Когда я смотрю на подобные фото, понимаю, почему люди в прошлом верили в предзнаменования, богов и другие сверхъестественные явления. © Pixelbuddha_ / Reddit

Иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над Аризонской пустыней на связке из 52 воздушных шаров, поднявшись на высоту около 7,6 км

Он воплотил в реальность трюк из мультфильма «Вверх».

Пещеры светлячков Вайтомо в Новой Зеландии. Оказывается, чем голоднее светлячок, тем ярче он светится

«Моя жена на смотровой площадке Willis Tower в туманный день»

© heming_sway / Reddit

Это не ствол дерева, а специальные художественные палочки для смешивания краски

© fathergoldengoose / Reddit

Инсталляция британского художника в калифорнийской пустыне: главными объектами стали 59 тыс. светящихся лампочек

© megyeg / Reddit

Томаты, растущие прямо из дерева

© kamrul7001 / Reddit

«На случай, если вы еще не видели, как выглядит сгусток ДНК»

© ssmunif / Reddit

Японское кафе потратило $ 270 тыс. на создание идеального женского туалета

Нет, это не небесные врата. Это высохшее соляное озеро Салар-де-Уюни в Боливии, считающееся самым большим зеркалом в мире

Когда начинается сезон дождей, поверхность озера покрывает тонкий слой воды, делая его зеркальным.

«Я вижу человеческие головы, повернутые друг к другу затылками. Женщина высоко подняла голову, а мужчина смотрит вниз»

© qasqaldag / Reddit

Такой природной выдержке позавидует любая мать

© moskayjoh / Reddit

Словно нарисованные облака

© Pierogi_Pile / Reddit

«Очень большая лужа в Исландии»

© scooba-dooba-diver / Reddit

Гроза над итальянским городом Реджо-ди-Калабрия

© DPGianpa / Reddit

Испанский город Сетениль-де-лас-Бодегас известен своими белыми домами, которые будто бы взяты в тиски базальтовой скалы

© EarthPix / Twitter

А какая фотография вызвала у вас больше всего вопросов?

Фото на превью Astrofluke / Reddit, Venser / Reddit
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