19 человек поделились фото, которым лучше всего подойдет фраза «Необъяснимо, но факт!»

Ученые давно выяснили, что человеческий мозг легко обмануть с помощью всевозможных ухищрений. От легких, как плацебо, до скрупулезных: оптические иллюзии, гипноз. А иногда даже и они не нужны — с лихвой хватит нашей фантазии и глаз, которые вкупе придумают сюжет похлеще голливудских. Поэтому не стоит безоговорочно верить всему, что видишь, ведь это может быть совсем не то, что кажется на первый взгляд.

Мы в AdMe.ru поломали голову над некоторыми снимками, искали ответы в поисковиках и восторгались нереалистичностью увиденного.

«Я живу в этом районе 25 лет и наконец дождался этого момента»

Я 1 января: «Хочу, чтобы 2020 год был суперфутуристическим, как в фильмах!» © Venser / Reddit

Ламантинов кормят сладким картофелем, в то время как они сами напоминают большие картофелины

Это жизнь моей мечты — плавать там, пока меня кормят люди. ©​​​​​​​​​​​​​​ TheIndulgery / Reddit

Такие отверстия в жилых домах Гонконга горожане называют норами дракона. Они олицетворяют древний принцип фэншуй

Согласно этому принципу, энергия должна беспрепятственно циркулировать между горами и водой. Блокировка энергетических путей может принести неудачу. Такое отверстие служит как дополнительное пространство, например в нем могут сделать сад.

«Извержение вулкана Этна на Сицилии создало иллюзию феникса в небе»

Когда я смотрю на подобные фото, понимаю, почему люди в прошлом верили в предзнаменования, богов и другие сверхъестественные явления. © Pixelbuddha_ / Reddit

Иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над Аризонской пустыней на связке из 52 воздушных шаров, поднявшись на высоту около 7,6 км

Он воплотил в реальность трюк из мультфильма «Вверх».

Пещеры светлячков Вайтомо в Новой Зеландии. Оказывается, чем голоднее светлячок, тем ярче он светится

«Моя жена на смотровой площадке Willis Tower в туманный день»

Это не ствол дерева, а специальные художественные палочки для смешивания краски

Художники их используют их перед тем, как наполнить краской палитру. Каждое кольцо — это новый слой краски. ©​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​fathergoldengoose / Reddit

Инсталляция британского художника в калифорнийской пустыне: главными объектами стали 59 тыс. светящихся лампочек

Томаты, растущие прямо из дерева

Я пытаюсь вырастить помидоры в своей квартире: ухаживаю за ними с особым трепетом, но они не выглядят так круто, как эти дикорастущие. ©​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​iremxo / Reddit

«На случай, если вы еще не видели, как выглядит сгусток ДНК»

Японское кафе потратило $ 270 тыс. на создание идеального женского туалета

Интересно, какой штраф предусмотрен для мужчин, решивших воспользоваться этим туалетом? ©​​​​​​​ ​​​​​​​namedan / Reddit

Нет, это не небесные врата. Это высохшее соляное озеро Салар-де-Уюни в Боливии, считающееся самым большим зеркалом в мире

Когда начинается сезон дождей, поверхность озера покрывает тонкий слой воды, делая его зеркальным.

«Я вижу человеческие головы, повернутые друг к другу затылками. Женщина высоко подняла голову, а мужчина смотрит вниз»

Это, должно быть, одна из величайших недооцененных жемчужин природы на Земле. ©​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​aspear99 / Reddit

Такой природной выдержке позавидует любая мать

Словно нарисованные облака

«Очень большая лужа в Исландии»

Гроза над итальянским городом Реджо-ди-Калабрия

Испанский город Сетениль-де-лас-Бодегас известен своими белыми домами, которые будто бы взяты в тиски базальтовой скалы