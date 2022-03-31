19 человек отыскали диковинные камни и теперь пытаются понять, драгоценность это или мусор

В природе существует бесчисленное количество минералов, названия которых, наверное, под силу запомнить только профессионалам. Хотя обычные люди тоже не остаются в стороне и часто пытаются понять, что именно за камень они увидели, представляет ли он ценность и насколько часто встречается.

Мы в AdMe.ru хотим вместе с вами рассмотреть фотографии, которыми поделились пользователи сети в надежде на то, что сила интернета поможет узнать, что за камень им удалось заполучить.

1. «Нашел в русле ручья. Кто-нибудь знает, что это?»

Правильный ответ — конкреция. © HeartwarminSalt / Reddit

2. «Сын с другом швыряли друг в друга камнями как сумасшедшие, а один из камней взял и сломался»

Это кварцевая жеода. Хорошая находка! © pyrophorus / Reddit

3. «Это окаменелое дерево или что-то другое?»

Я так обрадовался, когда увидел этот камень. Очень люблю родохрозит. Вы везучий человек: у вас теперь есть «кусочки бекона». © OntheRocksnMinerals / Reddit

4. «Что это за красота?»

Это определенно агатовая жеода. Я знаю это только потому, что у меня есть нечто похожее. © SpeedBlitzX / Reddit

5. «Мой щенок постоянно ворует это из горшка с новым растением. Что это такое?»

Синий кианит. Один из моих любимых. © fatalcharm / Reddit

6. «Есть идеи, что это такое? Нашли в саду»

100 % медовый кальцит. Великолепный цвет. © BanTheKat / Reddit

7. «Мы с другом почти час пытаемся определить, что это такое. Кто-нибудь может помочь?»

Это термически обработанный тигровый глаз. Также может быть синим и зеленым. © dtotso / Reddit

8. «Что это такое? Нашел при строительстве нового здания»

Это гипс. Достаточно мягкий для того, чтобы его можно было поцарапать ногтем. © batubatu / Reddit

9. «Приобрели на выставке драгоценных камней, продавец сказал, что эти камни прекратили добывать в 80–90-е годы. Помогите идентифицировать, пожалуйста»

Великолепный высококачественный образец вавеллита, ценный и прекрасный. © zagati / Reddit

10. «Есть мысли, что это? Нашел у себя во дворе»

Вероятно, это кварц, окрашенный никелем. Но это только мое предположение. © tartarian-flex / Reddit

11. «Есть идеи, что это за камень? Такой большой...»

Это безумно красивый образец турмалина. Очень редко можно встретить камень с таким градиентом, как у вас. © Hefty_Broccoli_8961 / Reddit

12. «Что это?»

13. «Что это за камень? Он не больше ладони, а белые точки похожи на червячков»

Мне кажется, что это красная яшма. © AConfederacyOfDunces / Reddit

14. «Есть идея, что это? Папа нашел эти камни около 30 лет назад»

15. «Приобрел сегодня в магазине. Там никто не знал, как это называется. Говорили, это просто ископаемое. А вы не подскажете?»

Я полагаю, что это конкреция. Когда-то слышал, что некоторые из них являются чем-то вроде окаменелостей. © Jemmerl / Reddit

16. «Нашел эти крошечные камни, похожие на жеоду, на пляже»

17. «Что за тяжелый молочно-голубой камень я нашел у себя во дворе?»

Это стеклобой, оставшийся от промышленного производства стекла. © George__Hale / Reddit

18. «Это агат?»

Это халцедон, о чем может говорить пузырькообразная структура. Чтобы халцедон считался агатом, он должен быть полосатым. © MathiasTheHuman / Reddit

19. «Что это, по вашему мнению?»

Я думаю, что это брекчированная красная яшма, заполненная агатом / халцедоном и черным материалом. Прекрасный образец. © ElroySheep / Reddit