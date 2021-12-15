19 человек, которым сюрприз свалился как снег на голову

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Жизнь то и дело подкидывает нам различные «пасхалки». Одни нас радуют — как, например, потерянное обручальное кольцо, которое случайно нашлось спустя много лет. А вот ситуация с упавшим кухонным шкафом может довести до белого каления, хоть и закончилась она хорошо благодаря суперспособностям кофеварки. Однако каждый из таких сюрпризов неизменно делает жизнь ярче.

Мы в AdMe.ru всегда пытаемся подмечать всяческие неожиданности, оттого и обожаем подобные подборки.

«Нашел эти старинные вещицы в мышином гнезде, когда родители 15 лет назад делали ремонт. С тех пор храню их»

«На пне у меня во дворе выросло несколько разных видов грибов»

«Нашел шоколад 1981 года, когда перебирал морозильную камеру своей прабабушки. Невероятно, он лежал там 40 лет»

Лужа с водяным знаком

«Небольшой осьминог, которого я нашел в ракушке»

«Сегодня под горой листьев я нашла разлагающиеся джинсы. Думаю, они лежали там около 2 лет»

«Так выглядит моя яичница на завтрак. Наверное, мне стоит взять лотерейный билет»

«Нашел засохшую водоросль, один конец которой застрял в песке, а второй рисовал идеальные круги, вращаясь по ветру»

«Увидел через вентиляционную решетку, что какой-то грызун хранит орехи и желуди в моей машине»

«Нашли у друга в гараже холодильник, забитый мылом. Это вещи его дяди, но никто не может объяснить, зачем ему было нужно все это»

«Папа со своим другом нашли сапог, который на съемках фильма „Дикая“ Риз Уизерспун сбросила со скалы»

«Вышел прогуляться в горы и наткнулся на диван»

«Нашел засушенный четырехлистный клевер, когда решил пролистать сборник стихов 1889 года»

«Заметил выемку на дереве, похожую на глаз»

«Просто грибы, которые проросли в моем дворе в форме кольца»

«На моем одометре цифры выстроились в идеальном порядке: одна единица, две двойки, три тройки и четыре четверки»

«Наткнулся на старинные часы, которые просто стояли на парковке супермаркета»

«Кофеварка, которая неделю назад, можно сказать, спасла мне жизнь»

«В печенье в виде животных, которое я купила, от коал были только головы»

А какие неожиданные находки делали вы? Делитесь с нами в комментариях.

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.