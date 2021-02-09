19 человек, которым светит звание «Сосед года»

Соседи — это отдельная вселенная со своей четкой структурой и особенной иерархией. Здесь и бабушки, сидящие на лавочке и все про всех знающие; и родители, чьих детей называет по именам весь подъезд; и активисты, вечно собирающие деньги на ремонт; ну и, конечно, знаменитый сосед с перфоратором. А ведь с каждым из них нужно постараться выстроить хорошие отношения и комфортно ужиться.

Мы в AdMe.ru уверены, что добрососедские отношения — один из важнейших залогов спокойной жизни. 19 героев нашей подборки уже стали лучшими друзьями со своими соседями и готовы поделиться позитивным опытом с окружающими.

«Делал уборку и решил отдать свой старый Xbox 12-летнему соседу»

«Вышел сейчас на балкон. Внизу соседи шухерят: снегопад ночью был, дорогу и машины чистят. И смотрю, сосед с балкона выглянул и подначивает мужика внизу»

«- Что, Колян, занесло, пешим до весны будешь?

— Ты б лучше меньше болтал, пришел бы помог.

— Да чем я тебе помогу? У меня щетки нет.

— У меня есть вторая, в багажнике.

— Бегу, Колян!

И прибежал, краснощекий такой, задорный. Стоят сейчас оба, чистят машину, говорят о чем-то, смеются, радуются. И вы знаете, так тепло стало на душе, прямо как в детстве. И пофиг, что обоим за 40 далеко, даже в снежки играли».

«Мама обычно воротит нос от моей готовки, а сосед никогда не отказывается»

«Самая милая записка в подъезде, которую я видел»

Соседи, которым не все равно

«Я проводил День благодарения дома, поэтому соседи принесли мне вот это»

Когда соседи узнали, что ты веган

«За последние дни выпало очень много снега. Одна лопата на подъезд (сильно „уставшая“), чистим с соседями по очереди. Сегодня вместо утренней зарядки решил выйти на уборку. Заглянул за подъездную дверь, а там стоит вот это»

«Снова присматриваю за соседской кошкой»

Чтобы были хорошие соседи, надо самому быть хорошим соседом

«Вчера в городе неожиданно наступила зима, повалил снег. Машина стоит возле дома, на работу на ней не езжу. Вечером пишет мне жена: „Соседка почистила снег возле твоей машины. С тебя шоколадка“. Оказалось, соседка убирала снег под своим окном, чтобы муж приехал и поставил машину на чистое место, ну и решила мне заодно почистить.

Вечером после работы заехал в магазин и купил шоколадку. Занес и сказал большое спасибо. Ночью, понятное дело, никуда не ездил, машину занесло снегом. Сегодня утром, выходя на работу, увидел, что машина полностью очищена от снега! Сосед, прогревая утром свою машину, решил почистить и мою тоже. Широкая душа и отличные люди!» © jokerflam / Pikabu

Cоседи начали бесплатно раздавать продукты нуждающимся

«Возьмите, что нужно. Оставьте, что можете».

«Соседи узнали, что на Рождество я буду одна, поэтому принесли мне это»

И как это за 5 часов никто не заметил?

«Моя соседка потеряла зарплату за месяц. Семья многодетная, это была беда для них. Через 5 часов я пошла гулять с собакой и нашла их деньги. Причем на снегу их было видно за километр, а дорога от метро очень многолюдная.

Соседка до сих пор считает, что я принесла ей свои деньги. Она слишком хорошо про меня думает». © Ирина Щербакова / Facebook

«Наш сосед часто угощает через забор моих собак, а иногда и дочку. Сегодня они терпеливо ждут»

«Вчера ночью играл на гитаре и получил вот такое сообщение от соседа cверху»

«Оставила это в саду соседей, чтобы повеселить их»

Делаем ставки, управятся ли за неделю

«Возвращалась домой после тяжелого рабочего дня и обнаружила, что сосед почистил мне дорогу»

«2 месяца назад сверлил 2 отверстия в ванной. Общедомовой чат разрывается от негодования. Вчера вечером снова понадобилось побурить. Решил предупредить жителей подъезда, и вот результат»

«Тут я понял: шум и вибрации, конечно же, раздражают. Но еще больше бесит непонимание того, когда это кончится. А предупрежден — значит, свалил в кино на интересный фильм.

Мне тут натяжные потолки будут монтировать через 3 недели. Пожалуй, оповещу свой подъезд заранее. Пусть спланируют свой день».