15+ человек, которые в секонд-хендах нашли такие сокровища, что профессиональные стилисты обзавидуются

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Для того чтобы собрать стильный наряд, совсем не обязательно ходить по бутикам и долго выискивать по разным магазинам ту самую особенную кофточку. При должном терпении и толике удачи в секонд-хенде можно найти настоящее сокровище. Им может стать современное платье для прогулки, винтажный костюм или вязаный свитер в отличном состоянии.

Мы в AdMe.ru любим красивую одежду, поэтому не можем оторваться от фотографий людей, которые обладают талантом собирать крутые образы.

«Это милое платье мотивирует меня набрать вес. Жду не дождусь, когда оно будет по фигуре»

«Немного краски, и теперь это мой любимый свитер»

«Я вообще такое обычно не ношу»

Я никогда еще так сильно не завидовала. © EssieAmnesia / Reddit

«Нашла это красивое пальто буквально за копейки, а в кармане были два старых билета в кино»

Трудно быть более похожим на прекрасного принца, чем в этой жилетке

Куртка немного в духе куклы Барби из 80-х

«Я всегда мечтала о таком платье. И вот сегодня мечта стала реальностью»

Оно было создано для тебя. Цвет прекрасен. © ilovepiggies / Reddit

Платье как раз для долгих летних прогулок

«Нашла 2 милых топа с символикой музыкальных групп»

Образ, достойный глянцевых журналов

«Мое любимое пальто. Найдено в секонд-хенде»

«Винтажная юбка и твидовое пальто. Стараюсь экономно составить гардероб моей мечты в духе „секретарши из 1960-х“»

Чувствуются флюиды Рэйчел Грин. © BooyaMoonBabyluv / Reddit

«Люблю смешивать уникальные винтажные вещи с повседневной одеждой, и местный секонд-хенд мне в этом помогает»

В этом свитере с медведями так и хочется под пледик и смотреть сериалы

«Нашла на барахолке эти потрясающие вельветовые джинсы»

Это точно винтаж, ведь Дональд Дак говорит по мобильному телефону с антенной. © Bullorg74 / Reddit

«Я взяла свою дочь в секонд-хенд, и она выбрала этот костюм»

Вот это платье! Так и требует выхода в свет

«Сегодня в секонд-хенде удача была со мной!»

«Все вязальщицы хотят купить каждую красивую вязанную вещь из секонд-хенда в дополнение к своим работам?»

А я покупаю все свитера со снежинками и оленями, но только из натуральной шерсти. © OnceanAggie / Reddit