19 человек, которым попались самые непредсказуемые попутчики в мире

Мы бываем в общественном транспорте практически каждый день. Даже автолюбитель со стажем иногда нет-нет да окажется в метро или автобусе. А долгожданные поездки в отпуск всегда сопровождаются дорогой в поезде или самолете. И порой могут повстречаться такие попутчики, что грех не сделать фото или не рассказать историю всему интернету.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вам попадаются только хорошие спутники, как и некоторым из этих 19 человек.

«Я увидела эту легенду питерского метро!»

«Это ж очень удобно — ехать в автобусе с тележкой из супермаркета! Кто не знал про этот способ, срочно пользуйтесь»

Когда все продумал заранее и купил подходящие носки

А парень знает, как завоевать симпатию

Сегодня была лучшая поездка в моей жизни. В автобусе какой-то парень рядом со мной ехал с огромной банкой спортивного питания и почему-то предложил мне тоже. Я отказалась, мол, такое не употребляю. А он сказал: да не переживай, там пирожки от бабули моей. © dr***twi / Twitter

Говорят, в поезде Москва — Анапа один из пассажиров целиком выкупил купе для своих котов

«Лучший попутчик из всех, что мне попадались»

Такие спутники на вес золота

Пару лет назад ехала в поезде в жуткую жару, еще и место боковое. А в купе напротив ехала семья из матери, 4 сыновей и ее свекрови. Короче, они заняли полтора купе. Я поняла, что влипла. Но такого я еще не видела: всю дорогу пацаны тихо болтали между собой, если начинали шуметь — один материн рык, и все тихо сидят. Иногда они собирались вокруг нее и смотрели в окно, и она рассказывала им о том, как много подсолнухи вытягивают удобрений из земли и как создавали Каховское водохранилище. Ее свекровь блаженно читала книжку и в воспитание не лезла. Спать хлопцы легли не поздно, по команде матери. Я таких мам в жизни не видела. © Bramarbas / Pikabu

Вопрос один: зачем? Зачем он в метро?

«Увидел сегодня в метро, не мог не выложить. А как давно вы пользовались подобными устройствами?»

Не судите книгу по обложке

Рассказал друг. В его купе была очень красивая девушка и 2 мужика здоровых. И жутко воняло. Девушка пересаживалась в другое купе. Друг помогал ей перетаскивать вещи, пребывая в печальных думах, как терпеть этот запах. А вернувшись в купе, он заметил, что запах пропал. Вот это поворот! Он представил, как были разозлены люди из соседнего купе. А эти два мужика оказались душевными людьми. Не судите книгу по обложке. © Willlam / Pikabu

Нынче в моде морские узлы

«Наш кот — опытный путешественник и в вагоне ведет себя как хозяин: везде ходит, может развалиться посреди прохода, игнорирует мелких собак, лежит на матрацах, если другие путешественники не против»

У этого человека самый концептуальный пакет

Попутчики иногда поднимают самооценку

Сейчас ко мне подлетела в автобусе девушка и такая: «Девушка, у вас очень красивое окрашивание, вам очень идет!» Мне, конечно, приятно, но я так испугалась. Это было слишком неожиданно. © 6171241 / Twitter

«Смотрите, какая пироженка едет со мной в поезде»

«Подруга прислала. Сегодня в метро»

Когда в купе попались самые милые соседи

В купе со мной едет пара лет 50. Мужчина подсаживает свою женщину на верхнюю полку и приговаривает: «Вот так, мое солнышко. Тебе удобно? Лежи, моя хорошая, я с тобой. Хочешь, я тебя укрою?» Наверное, отношения ничего не стоят, если спустя годы вместе они не выглядят так. © hovrashe / Twitter

Кого только не встретишь в московском метро

«Ехала в автобусе, и милейшая девушка передала мне этот листочек, когда выходила, это так мило»