19 человек, которым плевать на общественное мнение
В мире живет много удивительных и неординарных личностей. Кто-то стремится к самовыражению, а кто-то — к комфорту; одни поражают своими модными решениями, а другие — поведением. Но всех этих людей объединяет одно: им совершенно наплевать на то, что скажут другие.
Создавая эту подборку, мы в AdMe.ru несколько раз восклицали: «Что вообще здесь происходит?» Быть может, у вас найдутся ответы на этот вопрос.
1. Когда хочется укрыться от посторонних глаз...
2. ...и почувствовать себя как дома
3. Хорошая вечеринка, и конкурсы интересные
4. Нечего скрывать или есть чем гордиться?
5. Сзади это выглядело как обычный Volkswagen Beetle
6. Дела делами, а тренировка по расписанию
7. Кто сказал, что долгие перелеты — это стресс?
8. Зачем? Просто потому, что я могу
9. Когда настало время для подвигов, но паутина закончилась
10. Человек-антистресс — супергерой, которого мы заслужили
11. Затеяла генеральную уборку дома, но немного увлеклась
12. А голову ты дома не заб... А, ну да
13. Зато поспал подольше
14. Пожалуй, это веская причина переехать в Портленд
15. Некоторым людям просто нельзя давать лишние деньги
16. Хочешь сесть на свободное место в метро? Принеси его с собой!
17. А к вам уже пришло весеннее настроение?
18. Приглашение «позависать с друзьями» парень воспринял слишком буквально
19. И он явно не одинок
Бонус: сегодня матрица снова дала сбой
А вам случалось сталкиваться с экстравагантными персонажами? Может, вам даже удалось их сфотографировать?
Фото на превью h2_woe / reddit.com