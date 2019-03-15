19 человек, которым плевать на общественное мнение

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В мире живет много удивительных и неординарных личностей. Кто-то стремится к самовыражению, а кто-то — к комфорту; одни поражают своими модными решениями, а другие — поведением. Но всех этих людей объединяет одно: им совершенно наплевать на то, что скажут другие.

Создавая эту подборку, мы в AdMe.ru несколько раз восклицали: «Что вообще здесь происходит?» Быть может, у вас найдутся ответы на этот вопрос.

1. Когда хочется укрыться от посторонних глаз...

2. ...и почувствовать себя как дома

3. Хорошая вечеринка, и конкурсы интересные

4. Нечего скрывать или есть чем гордиться?

5. Сзади это выглядело как обычный Volkswagen Beetle

6. Дела делами, а тренировка по расписанию

7. Кто сказал, что долгие перелеты — это стресс?

8. Зачем? Просто потому, что я могу

9. Когда настало время для подвигов, но паутина закончилась

10. Человек-антистресс — супергерой, которого мы заслужили

11. Затеяла генеральную уборку дома, но немного увлеклась

12. А голову ты дома не заб... А, ну да

13. Зато поспал подольше

14. Пожалуй, это веская причина переехать в Портленд

15. Некоторым людям просто нельзя давать лишние деньги

16. Хочешь сесть на свободное место в метро? Принеси его с собой!

17. А к вам уже пришло весеннее настроение?

18. Приглашение «позависать с друзьями» парень воспринял слишком буквально

19. И он явно не одинок

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