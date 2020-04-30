19 человек, которым перебежал дорогу черный кот, и, судя по масштабам катастрофы, не один

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Герои нашей статьи — обыкновенные люди, у которых просто не задался день. Уничтоженные собаками деньги, разочаровывающие заказы в интернете и кулинарные провалы — вот лишь некоторые из приключений, в которые их угораздило попасть. Но вместо того, чтобы злиться, они с иронией отнеслись к происходящему.

AdMe.ru искренне очарован людьми, которые не только не придают большого значения своим маленьким неудачам, но и готовы посмеяться над ними.

«Жена купила новое комнатное растение и поставила его на полку над туалетом. Через час мы услышали грохот»

«Мы посыпаем этими конфетами печенье в нашей пекарне. Сегодня они встретили преждевременную кончину. Я такой неуклюжий»

«В магазине выбрасываю чек в коробку, глядь — опа, стольник. Ну, думаю, свезло. Достаю его — ан нет, все нормально, не свезло»

«Мой кролик решил устроить себе гнездо прямо в моем ковре»

«Я 4 дня ремонтировал кухню и вот что увидел, когда наконец закончил»

«Продали наш матрас в тот же день, когда должны были получить новый. Сразу после этого поставщик написал, что доставка отложена на день»

«Я взял заказ из местного ресторана. Пока нес, соус пролился, размочил бумажный пакет и мой ужин вывалился на пол»

«Несколько дней назад собака разбила мои очки, уцелела только одна линза. А сегодня я потерял свои запасные очки. Пришлось импровизировать»

«В моем пазле было 2 одинаковых кусочка и одного не хватало»

«Я сидела на диете, и одной из моих целей было влезть в эти штаны. Сегодня впервые за 4 года я смогла их наконец натянуть, и вот...»

«А я-то так радовалась, что муку можно заказать с доставкой»

«Моя девушка с друзьями заказала ковер за $ 150 в подарок подруге. Сегодня он прибыл, и, кажется, никто не удосужился посмотреть его размер на сайте»

«Пока мой друг был на работе, 2 его лабрадора „потратили“ его деньги»

«И ради этого „водопада“ мы с семьей ехали 2 часа»

Упс...

«Понятия не имею, как это произошло, но мой парень положил в рисоварку соль вместо риса и еще удивлялся, почему он так долго готовится»

«Вот куда падает свет в 8 утра»

«Я просто хотел добавить немного бальзамического уксуса в свой салат»

«Сегодня мой муж узнал, насколько далеко может откидываться спинка у нашего потрясающе удобного кресла»

А как вы переживаете собственные неудачи? Стараетесь ли относиться к ним с юмором?