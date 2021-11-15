19 смельчаков, которые рискнули поставить брекеты и получили шикарный результат

Когда мы были детьми, нередко сверстники издевались над теми, кто носил брекеты. Сейчас же хотят выровнять зубы уже не только подростки, но и взрослые. Люди готовы идти на лишения, ощущать дискомфорт годами ради улыбки мечты. Нам стало любопытно посмотреть на фото тех, кто решился и поставил себе брекеты, узнать, правда ли ровные зубы так сильно меняют внешность.

AdMe.ru взглянул на снимки пользователей сети, которые не постеснялись и выложили кадры до изменения прикуса и после.

«Наконец-то! Прошло около 14 месяцев после операции на верхней челюсти. А вот мне сняли брекеты»

«Честно говоря, не могу поверить, что я раньше выглядела так, как на фото сверху»

«Вы похожи на другого человека! Это так мотивирует»

«После 2,5 лет в брекетах»

«Сняли сегодня брекеты! Июнь 2020-го — октябрь 2021-го»

«Февраль 2020-го и октябрь 2021-го. До недавнего времени вы бы никогда не увидели, что я улыбаюсь»

«Неожиданная польза от брекетов: похудела на 20 кг»

«До и после — разница в 26 месяцев. Брекеты и операция на челюсти»

«900 дней в брекетах того стоили»

«Невероятное изменение! Эти фотографии до и после ваш ортодонт мог бы использовать для рекламы»



«После почти 5 лет в брекетах, 6 удалений, наращивания костной ткани, 6 имплантатов и 7 виниров. Мы наконец закончили. Это было утомительно. Но оно того стоило»

«Ради такой улыбки мне удалили 3 зуба»

«2019 vs 2021»

«Не могу перестать улыбаться! Сняла брекеты около недели назад. Удачи всем с брекетами, вы будете очень счастливы, когда все закончится»

«Сняла брекеты спустя 2 года»

«Ортодонт сказал, что это самая большая щель между зубов, которую он когда-либо видел»

«Мне 37. Я очень довольна своими результатами и жалею, что не сделала этого много лет назад»

«Мои нижние зубы впивались в мое небо. Единственный выход был поставить брекеты, удалить зубы мудрости и сделать операцию по удлинению нижней челюсти»

«Похудела на 18 кг и поставила брекеты»