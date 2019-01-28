19 человек, которым и без костюма супергероя удается вершить добрые дела

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Если верить Старухе Шапокляк, то хорошими делами прославиться нельзя. А вот сделать мир вокруг себя добрее и лучше точно можно. И для этого не нужно иметь плащ за спиной. Достаточно проявить заботу о ближнем, помочь в трудную минуту или просто поддержать теплым словом.

AdMe.ru получил 19 трогательных доказательств того, что человечность и доброта все еще существуют.

«Я потерял работу, и один пользователь Reddit купил мне пиццу и крылышки. Я этого не заслуживаю, но спасибо, я буду помнить тебя, Л.»

«Мой муж — водитель FedEx. Сегодня он нашел потерянную собаку и посадил в свой грузовик. Он возил его с собой, пока пес не был благополучно возвращен владельцу»

В школе для детей из неблагополучных семей появилось 12 сов с письмами о приеме в Хогвартс. Один ребенок заплакал, сказав, что это лучшее, что с ним произошло

«Пекарь подслушал нашу дочь, выбирающую праздничный десерт для 1-й годовщины ее краниотомии, украсил печенье и устроил праздник в проходе магазина»

«Поздравляю с годовщиной, Нора!»

Краниотомия — трепанация свода черепа.

«Моя жена добровольно кормит котят в местном приюте. Она делает эти маленькие „буррито“, чтобы они не извивались»

«Позвонил на работу, сказал, что заболел гриппом и не выйду. Мой босс принес мне гостинцы во время своего обеда»

В этом обувном магазине есть место, где бездомные собаки могут согреться в холодную зиму

Эта компания предоставляет бесплатную чистку костюмов безработным

«Если вы безработный и вам нужен чистый костюм для собеседования, мы почистим его бесплатно».

Полицейский меняет чью-то шину в 20 градусов мороза

Казалось бы, мелочь, но в такой магазин хочется вернуться

«Бесплатные фрукты для детей».

«Выгуливал собаку и потерял ключи. Другой владелец собаки нашел их и положил на пакет, чтобы помочь мне найти их на обратном пути. Люди прекрасны!»

«Мой муж, который ненавидел кошек, когда мы встречались, утешал нашего котенка, которому только что сделали операцию»

«Я пережил тяжелый разрыв, моя коллега узнала о нем и дала мне это»

«Просто продолжай плыть».

Во время съемки сюжета в приюте для животных эта собака схватила журналиста и не отпускала его. В итоге он ее забрал

«Моя девушка — сестра-акушерка, 60 с лишним дней она все свое свободное время делала шапочки на Хеллоуин для новорожденных»

Персонал отеля отправлял фотоотчеты мальчику, который забыл у них своего плюшевого мишку. И, судя по всему, отпуск мишке понравился

Хорошенько отдохнув, плюшевый косолапый вернулся к своему владельцу

«Моя мама установила во дворе несколько палаток с одеялами и постелью, чтобы у местных бездомных кошек было место, где можно укрыться во время снежной бури»

«Я нахожусь в больнице и попросила помощи в группе красоты на Facebook. Эта незнакомая девушка пришла и заплела мои волосы»

«Ежедневно я спускаюсь в тихий уголок под лестницей в колледже, чтобы позаниматься, а уборщик ставит там стол и стул, чтобы мне не приходилось работать на полу»

Добро всегда возвращается: парень купил подарки персоналу в любимом кафе в знак благодарности, а в следующий его визит они сделали ответный презент

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