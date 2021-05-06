19 человек, которым, чтобы почувствовать себя на вершине жизни, не нужны миллиарды
Что, по-вашему, отличает состоятельного человека от других? Многие скажут: платиновые часы или спортивная машина. А вот пользователи сети решили немного порассуждать на эту тему и поделиться тем, что помогало им в разные периоды жизни чувствовать себя на вершине мира. Вот, скажем, в нулевые признаком успеха были пластиковые окна и шкаф-купе, а в нынешних реалиях его мерилом стали шипучие бомбочки для ванны или целая коробка дорогих сырков.
Мы в AdMe.ru решили подхватить эту волну и сделать подборку, в которой разные люди делятся своим мнением по поводу того, как выглядит богатство.
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Само собой, признаки хорошего достатка заметно различаются в зависимости от времени, в которое люди выросли. Расскажите, какие неочевидные вещи вы считаете маркером благосостояния?