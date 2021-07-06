19 человек, которых жизнь огорошила ответом на вопрос «Что будет, если?..»

Иногда результаты наших поступков могут проявиться через месяцы или даже годы и не на шутку озадачить. Ну или развеселить. Герои нашей новой подборки совершенно неожиданно для себя поставили эксперимент в духе «Что будет, если?..».

AdMe.ru в который раз убедился, что вещи, если про них забыть на какое-то время, способны проявить себя с самой неожиданной стороны.

«Я начал работать в доставке в сентябре прошлого года. С тех пор я собирал чаевые. Несколько часов назад я открыл свою копилку и у меня оказалось € 2 118,5»

«Этот камень мы с сестрами положили между ветвями дерева 10 лет назад»

«10-летнее „может быть, пригодится“»

«Выбросила осенью на улицу мини-тыкву и случайно „вырастила“ люфу»

Ворсовой фильтр в сушильной машине, который не чистили полгода

Эту бутылку Pepsi забыли выпить 60 лет назад

Когда сдвинул ковер в первый раз за 6 лет

Полтора года использования наружного замка вблизи океана

«Мама обвела наши силуэты в первый день учебы в школе и в день, когда мы выпускались, чтобы показать, как мы выросли за это время»

«18 лет прошло, и коллаж завершен вместе с окончанием школы моей сестрой».

Когда выносишь растение в горшке в сад и не присматриваешь за ним больше 20 лет

Семена чиа проросли из остатков напитка, который выпили несколько месяцев назад

«Положил павлинье перо в книгу 8 лет назад и не вспоминал о нем до сегодняшнего дня. Не знал, что перья могут вот так рассыпаться»

Кусок решетки пролежал на земле какое-то время, и вот что получилось

«Бросил в землю остатки корня имбиря из магазина несколько недель назад. Что-то происходит»

«Забыли про этот помидор, когда уезжали в отпуск, и за 2 с половиной недели он пророс»

«Угол кресла, который мои кошки годами царапали когтями, выглядит как грибная полянка»

Монетка застряла в стиральной машинке на несколько дней

«Припарковал машину на 3 месяца, и внутри что-то выросло»

«Вот что случилось с киви, которое пролежало в моем столе в офисе с марта 2020 года»