19 человек, которых просто распирает от радости за себя любимых, и не зря

Бывают такие моменты, когда людям хочется поделиться радостью от происходящих с ними событий со всем миром. Личные достижения, профессиональные успехи, скорая свадьба с любимым человеком — причины для счастья могут быть совершенно разными, но каждая из них достойна того, чтобы рассказать о ней окружающим.

Мы в AdMe.ru уверены, что в жизни каждого человека есть поводы для гордости и радости, просто не у всех в этот момент рядом оказывается фотограф. А героям нашей подборки в этом вопросе повезло.

«После 10 лет брака и рождения 2 детей нашла свое подвенечное платье, и оно мне все еще в пору!»

«Отмечаю 5 лет жизни в Японии 5-м подъемом на гору Фудзи для встречи рассвета!»

«Я осуществила свою мечту и завела корову. Сейчас ей 3 месяца, и я люблю ее так же сильно, как и в день нашей первой встречи»

«Я сделал это! Я — выпускник колледжа»

«Я много работала и наконец купила свою первую машину. Я так горжусь, что сделала это не в кредит!»

«Добро пожаловать в наш сад. Нас распирает от гордости за него»

«Я сказала „да“! Я выхожу замуж за своего лучшего друга, и я никогда в жизни не была счастливее»

«Купили сегодня наш первый дом»

«Первый раз в жизни я что-то выиграл, причем дважды! Я получил награды „Лучший режиссер колледжа“ и „Выбор аудитории“ за лучший проект»

«Я 27 лет грызла ногти и наконец-то перестала это делать»

«Ежедневно борюсь с депрессией. Сегодня я выигрываю!»

«Я наконец-то взяла и завела котенка. Теперь я просыпаюсь счастливой впервые за долгое время, и все благодаря ему»

«Я только что заняла 1-е место и получила приз в размере $ 20 тыс. за свои художественные работы»

«Сегодня я начал свою карьеру в качестве шеф-повара. Это моя первая кухня, и я тут главный. Это один из самых счастливых дней в моей жизни»

«Это первый овощ, который я вырастила сама»

«Я получила права!»

«После 6 лет трудов я наконец-то опубликовал свою первую книгу»

«Я сделала то, чем действительно горжусь. В прошлые выходные я выдержала спартанскую гонку длиной более 26 км по горам и бездорожью»

«И это после 4 операций на плече! Так что я могу все что угодно!»

«Сегодня я женился на самой красивой девушке в мире!»