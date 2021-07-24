19 человек, которых просто распирает от радости за себя любимых, и не зря
Бывают такие моменты, когда людям хочется поделиться радостью от происходящих с ними событий со всем миром. Личные достижения, профессиональные успехи, скорая свадьба с любимым человеком — причины для счастья могут быть совершенно разными, но каждая из них достойна того, чтобы рассказать о ней окружающим.
Мы в AdMe.ru уверены, что в жизни каждого человека есть поводы для гордости и радости, просто не у всех в этот момент рядом оказывается фотограф. А героям нашей подборки в этом вопросе повезло.
«После 10 лет брака и рождения 2 детей нашла свое подвенечное платье, и оно мне все еще в пору!»
«Отмечаю 5 лет жизни в Японии 5-м подъемом на гору Фудзи для встречи рассвета!»
«Я осуществила свою мечту и завела корову. Сейчас ей 3 месяца, и я люблю ее так же сильно, как и в день нашей первой встречи»
«Я сделал это! Я — выпускник колледжа»
«Я много работала и наконец купила свою первую машину. Я так горжусь, что сделала это не в кредит!»
«Добро пожаловать в наш сад. Нас распирает от гордости за него»
«Я сказала „да“! Я выхожу замуж за своего лучшего друга, и я никогда в жизни не была счастливее»
«Купили сегодня наш первый дом»
«Первый раз в жизни я что-то выиграл, причем дважды! Я получил награды „Лучший режиссер колледжа“ и „Выбор аудитории“ за лучший проект»
«Я 27 лет грызла ногти и наконец-то перестала это делать»
«Ежедневно борюсь с депрессией. Сегодня я выигрываю!»
«Я наконец-то взяла и завела котенка. Теперь я просыпаюсь счастливой впервые за долгое время, и все благодаря ему»
«Я только что заняла 1-е место и получила приз в размере $ 20 тыс. за свои художественные работы»
«Сегодня я начал свою карьеру в качестве шеф-повара. Это моя первая кухня, и я тут главный. Это один из самых счастливых дней в моей жизни»
«Это первый овощ, который я вырастила сама»
«Я получила права!»
«После 6 лет трудов я наконец-то опубликовал свою первую книгу»
«Я сделала то, чем действительно горжусь. В прошлые выходные я выдержала спартанскую гонку длиной более 26 км по горам и бездорожью»
«И это после 4 операций на плече! Так что я могу все что угодно!»
«Сегодня я женился на самой красивой девушке в мире!»
Каким достижением в своей жизни искренне гордитесь вы?
Фото на превью JohnGauntOfficial / Reddit
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