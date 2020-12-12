19 человек, которых от барахолок за уши не оттащишь после таких покупок

Покупать новые вещи — это, конечно, прекрасно. Но некоторые счастливчики порой находят на барахолках и в комиссионках такие алмазы, что любой шопоголик потеряет дар речи, когда увидит, какое добро удалось урвать почти даром.

Мы в AdMe.ru и сами часто роемся среди магазинного хлама в поисках бриллиантов. Поэтому и хотим, чтобы вы посмотрели на покупки тех, кому уже несказанно повезло на этом поприще.

«Я знала, что этот топ за $6 и эти брюки за $5 созданы друг для друга»

«За это платье я заплатила 24 цента»

«Блейзер Pendleton за $ 3. Он женский, но на мне сидит как влитой!»

«Только что урвала это великолепное платье принцессы»

«Нашла в магазине винтажный укороченный свитер вот с таким принтом. Чуть не отказалась покупать, потому что он был сильно испачкан, но после 2 процедур удаления пятен он прекрасно выглядит»

«Он стоил копейки, и я не смогла устоять»

«Это самая трогательная находка на барахолке, которую я встречал. Я буду хранить ее, пока не умру»

«Самый крутой топ, который я когда-либо находила»

«Моя самая лучшая находка. Новые туфли Christian Louboutin. Я заплатил $ 25, а их розничная цена составляет $ 950»

«Обычно днем с огнем не сыщешь подходящие брюки с высокой талией. Но недавно я их откопала в мужском отделе за $ 6! Сидят божественно!»

«Получила вчера эту прелесть за $ 4! Выглядит круто, хоть заправляй, хоть не заправляй»

«Нашел шерстяное пальто Maison Margiela за 15 фунтов в Стокгольме. Не уверен, сколько стоит это, но другие модели они продают примерно за 800–1 000 фунтов!»

«Помогала другу найти елку, а вышла с этим свитером Dior за $ 6! Визг, который я издала, когда его увидела, можно сравнить с потусторонними воплями»

«Нашла сегодня куртку, похожую на вещь из бабушкиного сундука»

«Я была в комиссионном магазине от силы 5 минут, когда этот бриллиант появился из ниоткуда. Мой размер, приличное состояние, и всего за $ 5»

«Искала такое зеркало, чтобы на века. Урвала за $ 16! Лучшая покупка»

«Находка из секонд-хенда. На бирке были почти выцветшие французские слова „только химчистка“, так что я думаю, что купила себе очень модную водолазку!»

«Я не хотела брать его домой, но мой парень просто умолял меня, и теперь он с нами. Представляю вам наш тостер Дарта Вейдера»

«Никто не сможет купить что-то круче. Винтажная, натуральная кожа, платформа почти 13 см. Лучше просто никто еще ничего не придумал»