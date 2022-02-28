19 человек, которых модные тренды довели до белого каления. И они не стали сдерживать эмоции

За последние 20 лет моду бросало то в жар, то в холод. Мы носили плиссированные юбки в пол и мини-шорты с заниженной линией талии, хипповали в джинсах клеш и доставали платья с рюшами из бабушкиного сундука. Кажется, что в двух десятилетиях уместился весь XX век.

Мы в AdMe.ru узнали, какие из модных трендов возмущают пользователей сети больше всего и к возвращению каких тенденций мир все еще не готов.

Не выношу велосипедки и легинсы, надетые не по случаю. На тренировку и в магазин сбегать в них можно, но не с каблуками же носить — типа вся такая гламурная. © hope_world94 / Reddit

Ненавижу летние вязаные сапоги, особенно сиреневого и розового цвета. Вообще летние сапоги — ажурные или с открытым носком — это кошмар. © xild / LiveJournal

В старшей школе я носила боксеры поверх легинсов. Какая глупость! К слову, я была не единственной «модницей». © positivepeoplehater / Reddit

Я, конечно, не эксперт моды, но трусики-стринги, выглядывающие из-под штанов, — это худшее, что я видел в своей жизни. Такое можно нацепить разве что на спор. © Gurmeet Bishnoi / Quora

Кто придумал джинсы с потертостями? Они выглядят так, словно их долго тащил грузовик, и все для того, чтобы штаны приобрели еще более потрепанный вид. Меня такое бесит. © leephelipe / Reddit

Ну ладно кроп-топы, но укороченные пальто и теплые вещи выше моего понимания. Почему я должна заплатить полную цену за половину вещи? © dz2400 / Reddit

Я терпеть не могу джинсовые трусики — как еще назвать эти «шорты»? Они настолько короткие, что едва ли прикрывают нижнее белье. © Sara Napier / Quora

Рубашки нараспашку — такая безвкусица! Я не хочу видеть эти джунгли из волос на мужской груди, особенно если это грудь незнакомого прохожего. © Gargi Rajadnya / Quora

Кто сказал, что джинсы с заниженной талией должны оставаться в моде на 20 лет? Извините, но в них ведь даже наклониться вперед рискованно. А легинсы с яркими принтами? Одним их видом можно повредить сетчатку глаза. © Zo Schu / Quora

Нет ничего хуже подплечников. Готова поклясться, что у моей мамы до сих пор есть что-нибудь такое в шкафу. © imnotacrazyperson / Reddit

Знаю, что в моде сейчас высокий ворот, странные вырезы и вязаные купальные топы, но кто-нибудь вообще задумывался о следах от загара?! © niniblack_ / Twitter

Люди, которые носят кроксы, как вы вообще решились на такое тяжкое преступление? Вы что, совсем не боитесь полиции моды? © -Multiforms / Reddit

Есть что-то поистине демоническое в кроссовках на танкетке. © daddybergdorf / Twitter

Cейчас мода — простой винтаж. То бредовые колхозные платья, которые еще моя бабушка носила. То клетчатые челночные сумки. Тот же клеш сейчас идет гротескный. Раньше джинсы слегка расширялись от колена. Сейчас — от бедра. Трубы какие-то пароходные. Или джинсы-бананы. Но такие бананы, что всем бананам бананы. В них можно из самолета без парашюта прыгать и спокойно парить в воздухе. © Oreshnikovaya / Pikabu

Заправлю треники в носки, запахну халат покрепче, натяну задники тапок и пойду в люди. В жизни эти ваши угги не отличить от тапок, пижаму из футера — от спортивного костюма, а банный халат — от демисезонной экошубы. © FrekenBox / Pikabu

Как мы могли забыть о джинсах, которые застегиваются не спереди, а сзади? Вот это был мрак, конечно. © rabidstoat / Reddit

А носки и босоножки на каблуках вас не смущают? Так и вижу, как сидит такая модница на скамейке, попивает комбучу с сельдереем в крошечных солнцезащитных очках, которые не защищают глаз, но в которых можно беспрепятственно пялиться на прохожих. И черный костюмчик на этой мадам элегантный, и сандалии в цвет модные, а с ними они, белые носки. Носки с босоножками на каблуках как ананасы в пицце: не сочетаются между собой. © Kiara Bay / Quora

Галстуки. Самый нелепый клочок ткани на человеческом теле. И с помощью него мужчины должны самовыражаться — так это задумано? © TheFairyingForest / Reddit

Я просто надеюсь, что все эти пастельные оттенки и модные платья в стиле «домик в прерии» перестанут существовать в 2022 году. © 44_Sunflower_44 / Reddit