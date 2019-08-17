19 человек, которых хлебом не корми, дай только подшутить над родными

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Среди нас полно тех, кто хоть и является великовозрастным, но ведет себя как подросток, который не упускает случая разыграть друга или родного человека. Жить с таким шутником не всегда просто, ведь никогда не знаешь, что он может отчебучить. Кто-то может просто загнать автомобиль прямо в дом, чтобы увидеть реакцию жены, а другой приготовит сюрприз на Хеллоуин, от которого и сердце может хватануть.

Мы в AdMe.ru и сами не прочь подшутить над коллегой или знакомым. Вот 19 человек, которые ведут себя точно так же. А в конце увидете доказательство, что чувство юмора есть даже у ветра.

«Моя жена забыла оставить автокресло, чтобы я мог отвезти нашего сына к няне. Когда жена спросила, как же я тогда отвезу ребенка, я отправил ей это фото и... выключил свой телефон на следующие 4 часа»

«Моя жена ушла отмечать Хеллоуин, взяв с собой наших детей-подростков. Они вернутся домой затемно, поэтому я приготовил им „приятный“ сюрприз. Вот как он выглядит на камере безопасности»

«Я обнаружил, что наш фольксваген влезает в наше жилище. Посмотрим, что скажет жена, когда вернется домой»

«Мой папа повсюду размещает эту фигуру, чтобы я пугалась»

«Я только что вернулся домой. Моя жена в нашей спальне, и тут на тумбочке я вижу это. Чувствую, как гнев богов усиливается во мне, переворачиваю, а там...»

«Ловушка для платяной моли».

«Вот как муж сообщил мне, что ему не нравится

сироп, который я купила. Да, мы до сих пор работаем над нашими коммуникативными навыками»

«Мой папа предупредил меня, что его будет сложно найти в аэропорту. Потому что он похудел и сейчас выглядит совсем иначе»

«На мгновение мне показалось, что папа преподнес мне офигенный рождественский подарок...»

«В начале года у меня выпал зуб, я сделал идиотское фото. А моя жена взяла и заказала носки с этим снимком. И на Рождество подарила их моей матери»

Главное, чтобы через час не заболело и у него

«Семья моей жены любит фотографироваться вместе каждую Пасху. Я решил внести незначительные изменения»

«Кажется, моя жена решила показать себя остроумной»

«Отправил жене рентген своего позвоночника, надеясь на сочувствие и поддержку. А она написала: „Твое тело как проселочная дорога, лол“. 10/10 за чуткость»

«Вот что делает мой муж с бумагой и ножницами»

«Мой муж решил, что наша прекрасная цветочная ванная комната для гостей нуждается в бóльшем декоре стен»

«Коллега моей жены все еще думает, что его новое растение — кактус. На самом деле это маринованный огурец, который заменяется другим каждые 2 дня... И это все длится уже 2 недели»

Розыгрыш, от которого тепло на душе

«Эту занавеску для душа сегодня доставили по почте. Когда мы вскрыли посылку, жена чуть не умерла... С этого момента привилегия моей жены по украшению дома была отменена»

«Моя жена попросила меня одеться для профессиональной рождественской фотосессии. Думаю, я отлично справился»

Бонус: даже ветер не прочь над нами подшутить

А как вы относитесь к подобным выходкам взрослых людей? Быть может, и ваша вторая половинка обожает что-нибудь такое учудить?