19 человек, которых домочадцы своими привычками до нервного тика доведут

В мире почти 7,9 млрд человек, и у каждого из нас свои привычки и представления о комфорте. Но когда люди с разными характерами и замашками живут под одной крышей, это может вызвать у них настоящий культурный шок.

Мы в AdMe.ru надеемся, что эти 19 человек смогли смириться со странностями своих близких.

«Так мой парень подстригает ногти: не все одновременно, а только те, которые уже очень длинные»

«Да что же у него с руками?»

«Оказалось, что это не соль: жена оставила на столе свой сухой шампунь»

«Так мой муж издевается над маслом»

«Таким образом моя соседка моет клубнику»

«Корзина для грязного белья открыта, но муж все равно кинул одежду на пол»

«Весь день был в школе и на тренировке. В это время домашние заказали мою любимую пиццу и оставили мне это»

Все прелести жизни с соседями: 7 начатых пачек с чипсами

«Вот так мой парень носит шорты»

«Меня не было дома 3 дня, и никто все это время не мыл посуду, потому что „ну это же твоя обязанность“»

«Вот куда моя жена кладет использованные подгузники»

«Моя девушка неправильно складывает пиццу»

«У меня будет серьезный разговор с мужем»

«В доме моей девушки все зеркала вешал самый низкорослый член семьи»

«Так муж открывает многоразовые пакеты»

«Сосед сломал сиденье унитаза. Но беспокоиться не о чем: он уже заменил его»

«Так моя девушка держит ножницы»

«Вот как мой муж ест бутерброды. Он клянется, что так они вкуснее»

«Решила показать мужу, как здорово я придумала выпить ровно литр воды перед походом в больницу»