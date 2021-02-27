19 человек, которые закатали рукава и привели в порядок то, на что другие и смотреть не решались

Героев нашей статьи никакой грязью не испугаешь, ведь им удалось отдраить то, что другие на их месте просто выкинули бы. Полностью покрытая ржавчиной чугунная сковорода, дочерна заляпанное автомобильное кресло и даже старые ботинки — все в их руках засияло чистотой и даже местами заблестело.

Мы в AdMe.ru обожаем наблюдать за тем, как вещи, которые, казалось бы, полностью уничтожены грязью и временем, обретают вторую жизнь. Даже если это просто душевая кабинка или кухонная плита.

«Хорошенько почистил медную кастрюлю»

«Привел в порядок кухню моей тещи. В общей сложности у меня ушло на это около 30 часов. Теперь она выглядит намного лучше»

«Преображение душа. Это самое сложное, что я чистила»

«Я временно вернулась к маме, пока ищу новую работу. К сожалению, она немного запустила дом, поэтому я решила помочь ей с уборкой»

«Восстановил старую пару сапог Dr. Martens»

Теперь он почти как новый

«Купил эту сковородку за $ 3 и отдраил»

Духовка «до» и «после»

«Отчистила лейку для душа с помощью средства для удаления извести и ржавчины»

Эта старинная ложка 1934 года после чистки стала как новая

«Я просто насыпала немного порошка и стала драить ее как сумасшедшая»

«Я занимаюсь уборкой домов 18 лет и могу отчистить все что угодно. На эту ванную комнату у меня ушло 6 часов»

«Работаю в компании по аренде автомобилей. Эта машина была настоящим кошмаром»

«Цитрусовый очиститель, тряпка и моющий пылесос помогли мне отчистить кресла. Я и сам не ожидал, что так здорово получится».

Браслет Pandora до и после чистки

«Я долго не обращал внимания на раковину, но сегодня наконец ее помыл»

«Нашел на блошином рынке. Мне понадобились 3 вида наждачной бумаги, полироль для акрилового стекла и много терпения»

«Фото бассейна до и после того, как я его почистил. Как мне вообще это удалось?»

«У меня ушло почти 2 года на то, чтобы решиться почистить ванную. Сегодня я собралась с духом и сделала это»

«Этот тостер годами стоял на моей кухне, а я просто никогда особо не обращала на него внимания»

«Недавно я переехала, и мой друг помогал мне распаковывать вещи. Я была в ужасе, когда мы вытащили тостер из коробки. Я даже подумывала выбросить его и купить новый. Но теперь я так рада, что не сделала этого, а просто отмыла».