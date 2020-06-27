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19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит

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«Не умеешь — не берись» — гласит известная пословица. Но некоторые люди, похоже, принимают эти слова за вызов. У каждого бывают дни, когда все валится из рук и даже привычные задачи оборачиваются полнейшим фиаско, несмотря на старания. А иногда в провалах стоит винить только свою лень и бессмертный принцип «и так сойдет». Впрочем, без мастеров, которые им руководствуются, жить нам было бы гораздо скучнее.

Мы в AdMe.ru не перестаем изумляться, куда может завести людей безразличие, отлынивание от работы и неожиданное проявление фантазии. Ведь иначе объяснить шедевры героев этой подборки невозможно.

1. «Кот опрокинул вентилятор, а воздух в квартире раскалился почти до 30 градусов. У меня не было другого выбора»

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© Turtle-man2 / Reddit

2. «Как это вообще случилось? Вся начинка моего бургера оказалась под булочками»

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© TwinkieMayhem24 / Reddit

3. «Мой пульт постоянно проваливался в диван, но я нашел выход из ситуации. Представляю вам пульт-марионетку!»

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© Twin8 / Reddit

4. «Меня только что чуть инфаркт не хватил. Открываю коробку со своим новеньким ноутбуком и вот что я вижу. Кто решил, что положить его под эту крышку будет хорошей идеей?»

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© generictestusername / Reddit

5. «У нас в офисном туалете сегодня поставили щеколду»

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© SergeySol / Pikabu

6. Что ж, какое-то сходство есть

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© downriverrowing / Reddit

7. «Мои тети живут здесь уже больше 2 лет, и я только сейчас обратила на это внимание»

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© SavageXGaming_Bro / Reddit

8. Зато полочку в туалете можно отдельно не делать

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© hacktvist / Reddit

9. «Моя сестра уверяла, что умеет делать роллы»

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© natty1988 / Pikabu

10. Так криво установить окна еще нужно постараться

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© Solann / Pikabu

11. «На моем мерном стакане смылись деления»

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© Ohiobound03 / Reddit

12. «Товарищ — один из прорабов на крупном строительном объекте. Увидел такое у своих коллег»

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© KUT2V / Pikabu

13. «Сначала я подумал, что эти листы фанеры выглядят как-то странно. Затем подошел ближе и понял, что это бумага и скотч»

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© jonahweiner / Twitter

14. «Спасибо за помидор с наклейкой в моем сэндвиче»

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© Dooku / Reddit

15. «Друг снял квартиру, и вот что я узрел у него на кухне. Может, так задумано было?»

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© STORM56 / Pikabu

16. Мерная шкала на непрозрачной бутылочке

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© supermemetape / Reddit

17. «Девушка моего брата разрезала чизкейк»

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© awptilla / Reddit

18. «Эти каменные штуки практически невозможно заметить, когда едешь по велодорожке»

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© Toloplot / Reddit

19. «Купил этот миленький ночник для дочки моего друга. Меня чуть инфаркт не хватил, когда я принес его домой и включил»

19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит
© benjaminknight / Imgur

Вам приходилось сталкиваться с творениями людей, у которых все получается кое-как? А сами вы всегда выкладываетесь на полную или тоже иногда разрешаете себе полениться?

Фото на превью benjaminknight / Imgur
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