19 человек, которые свято верили, что их косяки никто не заметит

«Не умеешь — не берись» — гласит известная пословица. Но некоторые люди, похоже, принимают эти слова за вызов. У каждого бывают дни, когда все валится из рук и даже привычные задачи оборачиваются полнейшим фиаско, несмотря на старания. А иногда в провалах стоит винить только свою лень и бессмертный принцип «и так сойдет». Впрочем, без мастеров, которые им руководствуются, жить нам было бы гораздо скучнее.

Мы в AdMe.ru не перестаем изумляться, куда может завести людей безразличие, отлынивание от работы и неожиданное проявление фантазии. Ведь иначе объяснить шедевры героев этой подборки невозможно.

1. «Кот опрокинул вентилятор, а воздух в квартире раскалился почти до 30 градусов. У меня не было другого выбора»

2. «Как это вообще случилось? Вся начинка моего бургера оказалась под булочками»

3. «Мой пульт постоянно проваливался в диван, но я нашел выход из ситуации. Представляю вам пульт-марионетку!»

4. «Меня только что чуть инфаркт не хватил. Открываю коробку со своим новеньким ноутбуком и вот что я вижу. Кто решил, что положить его под эту крышку будет хорошей идеей?»

5. «У нас в офисном туалете сегодня поставили щеколду»

6. Что ж, какое-то сходство есть

7. «Мои тети живут здесь уже больше 2 лет, и я только сейчас обратила на это внимание»

8. Зато полочку в туалете можно отдельно не делать

9. «Моя сестра уверяла, что умеет делать роллы»

10. Так криво установить окна еще нужно постараться

11. «На моем мерном стакане смылись деления»

12. «Товарищ — один из прорабов на крупном строительном объекте. Увидел такое у своих коллег»

13. «Сначала я подумал, что эти листы фанеры выглядят как-то странно. Затем подошел ближе и понял, что это бумага и скотч»

14. «Спасибо за помидор с наклейкой в моем сэндвиче»

15. «Друг снял квартиру, и вот что я узрел у него на кухне. Может, так задумано было?»

16. Мерная шкала на непрозрачной бутылочке

17. «Девушка моего брата разрезала чизкейк»

18. «Эти каменные штуки практически невозможно заметить, когда едешь по велодорожке»

19. «Купил этот миленький ночник для дочки моего друга. Меня чуть инфаркт не хватил, когда я принес его домой и включил»