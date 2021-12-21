19 человек, которые взяли и показали, к чему приводят новогодние обещания

Под Новый год многие не только загадывают желание, но и принимают важные решения, думают о том, чего хотят достичь в будущем. Некоторые планы так и остаются только на бумаге, но кому-то и правда удается что-то изменить в своей жизни.

AdMe.ru было очень любопытно узнать, что именно люди обещают себе под бой курантов и многим ли из них удается достичь намеченных целей. Для этого нам пришлось покопаться в интернете.

«Дала зарок 4 года назад. И вот как далеко я продвинулась»

«Моим новогодним обещанием было на день рождения дарить вещи, которые связала сама»

Надпись на подарочной карточке с шарфом гласит: «Это заняло вечность, так что лучше притворись, что тебе понравилось. Сделано своими руками с любовью. Кэйт».

«Пообещал на Новый год чаще готовить и есть более здоровую пищу. Вашему вниманию овощной суп!»

«Новогоднее решение организовать принадлежности для моего увлечения разблокировано»

«Новогодние обещания иногда срабатывают. Считать калории сложно, но возможно»

«Решила готовить еду каждые выходные и начать правильно питаться»

«Приняла решение больше шить и есть побольше бананов. Только что закончила это пальто»

Мне нравятся твои новогодние обещания. Это веселее, чем просто решить похудеть. © mkitch55 / Reddit



«Новогоднее обещание: мастерски научиться готовить миндальные пирожные макароны. Цель достигнута!»

«Пообещал себе в этом году погладить как можно больше животных. Итак, я начал с волков в местном заповеднике»

«Решила читать по книге в месяц, поэтому в качестве мотивации делаю соответствующие закладки»

«Решил сделать своих кошек более организованными»

Нижний кот выглядит сердитым на жизнь, но одновременно довольным. Средний кот — это просто олицетворение сна! Верхний выглядит так, будто собирается начать разглагольствовать о прошлом. © That***15yrold / Reddit

«Пообещала себе освоить технику амигуруми»

«Спустя год снова надела свитер, в котором дала новогодний зарок»

Ого, даже лама на нем похудела! © eaa135 / Reddit

«К счастью, мое новогоднее обещание начать печь хлеб совпадает с моим решением приступить к тренировкам. Вкусный наан»

«Пообещал себе, выходя из дома, выкладывать всю мелочь из кармана и класть в копилку. К началу следующего года скопил € 135»

«Решила, что в следующем году мне не нужен особый повод для того, чтобы сделать маникюр»

«Пообещал себе рисовать каждый день. Вот мой прогресс с января по декабрь»

«Начал вырезать из воска, чтобы проводить меньше времени за компьютером. Год спустя ювелир сделал украшение по моей модели»

«В новом году я решил перестать искать себе оправдания и просто делать все, что запланировал. Сегодня выполнил самое сложное, ведь я боюсь высоты!»

А вы даете себе новогодние зароки или считаете, что менять что-то в жизни надо по желанию, а не по сезону?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.