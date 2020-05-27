19 человек, чье воображение работает на другой волне

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Фантазия некоторых людей может разрастись до невиданных размеров. И они начинают отмечать в окружающем мире что-то такое, чего даже близко не видят окружающие. Примерами такого нестандартного взгляда на вещи и хвастаются наши сегодняшние герои.

Редакция AdMe.ru теперь внимательно вглядывается в каждый уголок, а вы пока посмотрите фотографии от тех, чья соображалка сработала быстрее. А в конце вас ждет бонус — история о том, как одна неловкая ошибка заставила человека убежать из кафе.

«Мой друг сказал мне, что я похожа на палочку от эскимо»

«Я не могу разобрать, где глаза и где нос на фотографии щенка моей мамы»



«Моя лавовая лампа показала мне сегодня знак мира»

«Эта маленькая капля лосьона выглядит как крошечный котик»

«Банная подушка жены похожа на моего отца, когда тот говорит: „Я не злюсь, я просто разочарован“»

Играли в магазине с супругой: что бы ни выпало из автомата со жвачками, нужно сделать с этим татуировку. Никак не разберем, что это: разбитый кокос с цветами или очень потрясенный парнишка"

Кот с отверстием сквозь тело

«Если смотреть сверху на лестничный пролет, то он напоминает коридор»

Срочно звоните Скалли и Малдеру!

Старая компьютерная деталь выглядит как роскошный египетский дворец

«15 лет назад мы с женой думали, что это хорошая идея для фото»

«Моя мама прислала мне это и спросила: „Я схожу с ума или это похоже на маленькую старушку со скрещенными ногами, держащую что-то на коленях, с платком на голове?“»

Статуя орла на вокзале ночью превращается в пирата

«Эта машина используется для эндоскопических исследований. И я каждый день вижу на ней Дональда Дака»

«Семейное селфи, на котором я без ног»

«Купил жене блокнот с кошачьим лицом на обложке. Кошка решила сесть перед ним»



«Мой муж не видит лица на нашей занавеске в душе и говорит, что я ненормальная. Пожалуйста, помогите мне доказать его неправоту!»

«Мой вид из иллюминатора во время полета из Бангкока в Лондон. Похоже, мы летели за пределами Земли»

«Наш аптечный шкаф зеркальный внутри. Когда я открыл сторону моей жены, мне потребовалось время, чтобы определить, сколько у нее по-настоящему стиков дезодоранта»

Бонус: вот так ошиблась, конечно

«Зашла в кафешку, жду заказ. Увидела песика в очках, который что-то увлеченно разглядывал. Я начала фотографировать, и вдруг вспышка ослепила его. Он оказался тетенькой с пышной прической. Убежала от стыда, даже заказ не забрала».