19 человек, которые утерли нос всем тем, кто поставил на них клеймо «гадкий утенок»
Каждый человек красив по-своему, а время расцвета великолепия у каждого свое. И хорошо, когда тот самый «период гадкого утенка» мы вспоминаем спокойно, а порой даже с улыбкой на лице.
Мы в AdMe.ru обожаем людей со здоровой долей самоиронии и тех, кто готов много работать над собой. Поэтому скорее смотрите на прекрасных лебедей из интернета, у которых был довольно непростой жизненный путь.
«На фото слева мне 16 лет, я никогда не целовалась и искренне верила, что останусь 40-летней старой девой. На фото справа мне 26 лет, и я намного счастливее»
«Меня звали щекастым. Прошедшие 10 лет — время чудес!»
«Мне 12. Еще не целовалась, но неплохо играла на скрипке. Сейчас мне 24. По-прежнему не целовалась, скверно играю на скрипке, но наконец-то нашла свой путь в жизни!»
«17 и 27 лет. Люди говорили мне, что я похож на персонажа из сериала „Лост“»
«17 и 27 лет. Решил избавиться от вредных привычек, постригся, и вот он я 10 лет спустя»
«18 и 20 лет. Похудел на 20 кг и начал следить за собой. Пока не уверен, что стал „лебедем“, но избегать зеркал точно перестал»
«Задираю ногу с 1995 года. Сейчас мне 25. Все хорошо, но черный пояс я так и не получил»
«23 и 33 года. Начал есть пиццу не каждый день, а через день»
«Одна печаль: шляпу потеряла»
«9 и 19 лет. Слава Вселенной, научилась делать пробор за эти 10 лет!»
«12 и 25 лет. Елки-палки...»
«18 и 27 лет. Да, я думал, что эта прическа — просто супер»
«Бесконечные попытки выяснить, что, черт возьми, мне делать со своими волосами»
«16 и 22. Черт, как время-то летит...»
«Иногда нас портит то, что мы носим. Я помню, как заставлял маму делать снимок слева, потому что думал, что такой наряд заставляет женские сердца таять»
«Когда мне было 8, меня стригла мама. Сейчас мне 61 год, и я могу заплатить кому-нибудь за это!»
«6 и 24 года. Теперь я верю в хорошую карму»
«Слева мне 30, справа — 32. Я понятия не имел, что так сильно изменился! Счастье действительно влияет на внешность!»
«13 и 21 год. Избавилась от очков и дурацкой челки»
А как изменились вы или ваши близкие?