19 человек, которые утерли нос всем тем, кто поставил на них клеймо «гадкий утенок»

Каждый человек красив по-своему, а время расцвета великолепия у каждого свое. И хорошо, когда тот самый «период гадкого утенка» мы вспоминаем спокойно, а порой даже с улыбкой на лице.

Мы в AdMe.ru обожаем людей со здоровой долей самоиронии и тех, кто готов много работать над собой. Поэтому скорее смотрите на прекрасных лебедей из интернета, у которых был довольно непростой жизненный путь.

«На фото слева мне 16 лет, я никогда не целовалась и искренне верила, что останусь 40-летней старой девой. На фото справа мне 26 лет, и я намного счастливее»

«Меня звали щекастым. Прошедшие 10 лет — время чудес!»

«Мне 12. Еще не целовалась, но неплохо играла на скрипке. Сейчас мне 24. По-прежнему не целовалась, скверно играю на скрипке, но наконец-то нашла свой путь в жизни!»

«17 и 27 лет. Люди говорили мне, что я похож на персонажа из сериала „Лост“»

«17 и 27 лет. Решил избавиться от вредных привычек, постригся, и вот он я 10 лет спустя»

«18 и 20 лет. Похудел на 20 кг и начал следить за собой. Пока не уверен, что стал „лебедем“, но избегать зеркал точно перестал»

«Задираю ногу с 1995 года. Сейчас мне 25. Все хорошо, но черный пояс я так и не получил»

«23 и 33 года. Начал есть пиццу не каждый день, а через день»

«Одна печаль: шляпу потеряла»

«9 и 19 лет. Слава Вселенной, научилась делать пробор за эти 10 лет!»

«12 и 25 лет. Елки-палки...»

«18 и 27 лет. Да, я думал, что эта прическа — просто супер»

«Бесконечные попытки выяснить, что, черт возьми, мне делать со своими волосами»

«16 и 22. Черт, как время-то летит...»

«Иногда нас портит то, что мы носим. Я помню, как заставлял маму делать снимок слева, потому что думал, что такой наряд заставляет женские сердца таять»

«Когда мне было 8, меня стригла мама. Сейчас мне 61 год, и я могу заплатить кому-нибудь за это!»

«6 и 24 года. Теперь я верю в хорошую карму»

«Слева мне 30, справа — 32. Я понятия не имел, что так сильно изменился! Счастье действительно влияет на внешность!»

«13 и 21 год. Избавилась от очков и дурацкой челки»