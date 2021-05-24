19 фото, которые круче любых специалистов описывают, что такое прогресс

Жизнь не стоит на месте, и каждый день в ней происходят хотя бы небольшие изменения. На первый взгляд они кажутся незаметными, но если сравнить одни и те же категории с разницей в несколько лет, прогресс становится очевидным.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать фотографии людей, которые приложили усилия и спустя время получили сногсшибательный результат. Это крутая мотивация для того, чтобы оценить перемены и в своей жизни тоже.

«Маленький ежедневный прогресс приводит к большим результатам. Моя вышивка с 2016-го по 2020 год»

«Я в течение 31 года постоянно грызла ногти и наконец избавилась от этой привычки. 6 месяцев спустя»

«Сбросила 35 кг за 2,5 года. С ума сойти! Я не осознавала, насколько сильно похудела, пока не сравнила эти фото»

«В том году я подрезала каланхоэ, отщипнула веточку и решила прорастить. Еще на этапе укоренения она, пока стояла в воде, зацвела. Это было прямо маленькое чудо!»

«И вот наконец-то настал тот день, когда я могу смахнуть слезу умиления и уверенно сказать: „Моя маленькая девочка выросла!“»

«Мой первый валяный котик и тот, что был сделан примерно через год»

«За 2 года вырос и пес Викинг, и моя борода»

Слева — первые работы, справа — через пару лет

«Первое платье, которое я сшила, и то, которое не стыдно носить на публике»

«Я мастер художественной татуировки. Ровно год назад я портила кожу людям, получая ₽ 500 за сеанс, и очень уставала. Но количество все же перешло в качество»

«Год назад я начала вязать игрушки. Слева — самый первый мишка, справа — через полгода практики»

Одна из первых работ и одна из последних. Разница в 5 лет

«Привела в порядок дом на колесах. Фото до и после»

«Вышиваю броши. Вот моя самая первая работа и 22-я»

«Носила брекеты 2,5 года. Когда увидела, какими ровными стали мои зубы, я заплакала»

«Мой прогресс в выпечке»

«Мой автопортрет в 5 лет, 21 год и 24 года»

Первая и пятая попытки испечь пирожные макароны

«Я отращивала волосы 4 года»

«Декоративные тарелочки, которые делает моя мама. А начиналось все еще в 2010 году. Не сразу все получалось. С первого фото до последнего прошло 10 лет»