19 человек, которые точно знают, что отчаянные времена требуют отчаянных мер

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Есть три вещи, на которые подавляющее большинство пользователей сети может смотреть бесконечно: это инстаграм-аккаунты сестер Кардашьян, снимки домашних животных и лайфхаки. И если первые два пункта вы можете смело поставить под сомнение, то вот с третьим невозможно не согласиться. Признавайтесь, вы и сами, пролистывая новостную ленту, останавливаете взгляд на очередном шедевре какого-нибудь народного умельца.

Мы в AdMe.ru задались целью найти людей, чья сообразительность покорила интернет в два счета, и нам это удалось. Вот аж 19 таких смекалистых героев.

1. Многозадачность 100-го уровня

2. Как надо ходить на городские праздники. Лучший вид обеспечен

3. Когда у тебя дома нет кондиционера

4. Зачем покупать отдельно кольца для шторы в ванной, если можно сделать так

5. «Момент жизни, которым я могу гордиться: отфотошопил колесо своей машины, чтобы оно выглядело спущенным, и появился повод отпроситься с работы»

6. Трудись с умом, а не с упрямством

7. И не надо платить за лежак

8. А вы знали, что ручку рюкзака можно использовать как держатель для стакана? Особенно это полезно в общественном транспорте

9. Скоро можно будет выпустить иллюстрированный сборник «1 001 способ использования кроксов»

10. Как создать райскую жизнь в квартирных условиях

11. Кто-то вырезал в оконной пленке дыру для своего любознательного кота

12. Сделать тосты без тостера? Не проблема

13. На что только не пойдешь ради идеальной фоточки для инстаграма

14. Комфортно жить не запретишь

15. Когда очень хочется фотографий с моря, а моря рядом нет

16. Годная идея для тех, кто боится потерять свои беспроводные наушники

17. Советский лайфхак

18. Новое творение комнатного инженера

19. Вариант использования самоката, о котором вы не догадывались

Что из этого списка вы бы непременно взяли себе на заметку?