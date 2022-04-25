19 человек, которые так мастерски управляются с иглой и швейной машинкой, что аж завидки берут

Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru Поделиться в Телеграм

Новую одежду можно купить в магазине. Но не всегда получается найти модель, которая идеально сидит по фигуре, или наряд своей мечты. Поэтому люди, умеющие самостоятельно шить предметы туалета, вызывают искренний восторг и легкую зависть. Ведь они способны создавать маленькие шедевры и воплощать собственные фантазии в реальность.

Мы в AdMe.ru считаем, что любое мастерство достойно уважения. И отыскали на просторах сети работы рукодельниц, после изучения которых так и тянет достать из ящика иголку и нитки.

«Когда-то это была старая простыня. Теперь это мое любимое платье»

«Блузка, которую подарила мне мама, была не по размеру. Так что я ее перешила»

«Сшила брюки из старых занавесок. Ткани оказалось маловато, так что мне пришлось добавить эти веревочки»

«Уже 20 лет ничего не шила. Поэтому решила не портить ткань и взять старые занавески, чтобы попрактиковаться. Платье получилось просто загляденье!»

«Сварганила легкое платье еще зимой и наконец-то дождалась теплых деньков, чтобы его выгулять»

«Ткань для этого платья пылилась у меня несколько лет. Вот, набралась храбрости и закончила проект»

«Оказалось, я купила маловато ткани для пошива брюк. Пришлось мне импровизировать»

«По моей любимой футболке давно плакало помойное ведро. Так что украсил с помощью нее куртку и теперь снова могу ее носить»

«В последнее время все как-то не задалось. Так что решила подбодрить себя и сделать вот такое платье»

«Мое умение шить спортивные бюстгальтеры наконец-то пригодилось. Смогла сделать шнуровку для дочкиного платья»

«Смастерила себе юбку из старой наволочки. Отлично сидит. Правда, ровно до того момента, пока я не начинаю двигаться»

«Нашла в секонд-хенде 4 метра ткани. И решила сшить платье так, чтобы рисунок везде совпадал. Одна только кройка заняла целый день»

«Мой первый собственноручно сделанный жакет. Между прочим, он стеганый и двусторонний»

«Наконец-то после 2 месяцев мучений с этим платьем у меня что-то получилось»

«Сшила себе новое платье. Теперь нужен только повод, чтобы его надеть»

Вот так старые брюки превращаются в юбку

«Сшила себе куртку из старого одеяла»

«Для этого наряда мне пришлось пожертвовать 20 швейными иглами»

«Смастерила это платье с запахом из старых льняных занавесок»