19 человек, которые так и жили бы себе спокойно, если бы не их работа

Продаю билеты на концерты. Однажды мне позвонил мужчина и спросил, может ли он купить билет с рук у перекупщика. Я сказал, что не советую, ведь они могут оказаться поддельными. В ответ он рассказал, что мечта его дочери увидеть эту группу вживую и что он все-таки купит и посмотрит, что из этого выйдет. Я ответил, что это его выбор. Через 10 минут он перезвонил и сразу начал орать, что заплатил за 2 билета, а ему дали только один. Он вопил, что я испортил день рождения его дочери и меня нужно уволить. © Cr4ZyC4Tl4Dy / Reddit