19 человек, которые так и жили бы себе спокойно, если бы не их работа
Пожалуй, у каждого из нас была работа, о которой мы вспоминаем если не с содроганием, то как минимум без особого тепла. Вот пользователю Reddit под ником indian_boy786 и стало любопытно, в какой момент люди поняли, что на работе от них требуют уж слишком многого.
Видимо, эта тема волновала немало людей: под вопросом тут же началось бурное обсуждение. Пользователи интернета охотно рассказывали о неприятных моментах в своей работе и о несправедливом обращении, после которого некоторые даже увольнялись. Ну а нам в AdMe.ru оставалось только внимательно прочитать все комментарии и выделить наиболее запоминающиеся.
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Продаю билеты на концерты. Однажды мне позвонил мужчина и спросил, может ли он купить билет с рук у перекупщика. Я сказал, что не советую, ведь они могут оказаться поддельными. В ответ он рассказал, что мечта его дочери увидеть эту группу вживую и что он все-таки купит и посмотрит, что из этого выйдет. Я ответил, что это его выбор. Через 10 минут он перезвонил и сразу начал орать, что заплатил за 2 билета, а ему дали только один. Он вопил, что я испортил день рождения его дочери и меня нужно уволить. © Cr4ZyC4Tl4Dy / Reddit
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Когда мне было 18, я работал в супермаркете. Однажды какой-то малыш так сильно уделал памперс, что он не выдержал и свалился, а его содержимое оказалось на полу. Мать с ребенком просто убежала. © heybudno / Reddit
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Я какое-то время была кассиром в магазине своих родителей, и у некоторых дам почему-то было по 3 кошелька. Один в сумке, второй где-нибудь еще, а вот третий прямо в бюстгальтере. Если в первых двух кошельках денег было недостаточно, угадайте, кому доставалась влажная наличка. © juicius / Reddit
- Я однажды 4 месяца не виделся с семьей, потому что пахал, как конь, с одним выходным в неделю. Я за месяц попросил выходной в День благодарения, мне его одобрили. Но ближе к празднику начальство захотело, чтобы я все-таки остался и поработал. Это стало последней каплей. После такого я уволился без предупреждения. © Teletubbyjr / Reddit
- Менеджер продуктового магазина, в котором я работал в подростковом возрасте, несколько месяцев отказывался платить за вывоз мусора. Когда работники наконец пришли и опустошили бак, вокруг него все еще валялись кучи мусора. Он заставил меня убирать все это в одиночку. На улице стояла жарища, а у меня из оборудования была только куча мешков. Когда я пошел просить помощи, мне просто дали лопату. На следующий день вместо «спасибо» мне дали еще больше работы. После этого я туда не вернулся. © herpty_derpty / Reddit
- Я 10 лет проработала в известной сети по продаже товаров для ванны и тела. Каждый сезон нам нужно было украшать зал в определенной тематике и ставить присланные песни. Однажды весной темой стали тропики. Саундтреками были 10 песен на тему лета и серфинга, которые крутились весь день. Каждую песню я слышала по 2 раза в час. Каждый час. По 8 часов в сутки. 5 дней в неделю. Эта тема отлично продавалась и вместо 3 недель задержалась у нас на 2,5 месяца. До сих пор ненавижу эти песни. © jo-el-uh / Reddit
- Это произошло в детском музее, где я работал координатором. Как-то я решил сделать перерыв и прогуляться. Иду и вижу, что какой-то ребенок обмочился прямо посреди выставки. И тут одна из сотрудниц подошла ко мне и сказала, что я должен это убрать, так как все остальные заняты. Я ответил, что она должна сама это убрать, так как очевидно, что она заметила это первой и просто хотела все свалить на меня. На следующий же день меня уволили. © DmtDtf / Reddit
- Как-то я работал на заправке, и один мужик пришел в ярость от того, что у нас нет протеинового порошка без глютена. Это на старой-то заправке. © chillypyo / Reddit
- Я вела всю финансовую отчетность компании за минимальную оплату. Когда на встрече с начальником я попросила дать мне помощника и повысить зарплату, он сказал, что я ничего не понимаю в бизнесе и мне следовало бы стать домохозяйкой. Уволилась на следующий же день. © delaneyk19 / Reddit
- У моего первого босса, к которому я устроилась программистом, были устаревшие взгляды на ведение дел. Для того чтобы выполнять свою работу, мне вообще не нужно было находиться в офисе. Но он считал, что все сотрудники должны постоянно там торчать, что мы будем работать лучше, если станем приходить как можно раньше, а главное, он был противником любых изменений. Такое отношение к бизнесу, ориентированному на технологии, вообще катастрофа. Однажды в нашем городе началась снежная буря. Школы позакрывали, людям рекомендовали по возможности не выходить из дома. Я подошла к начальнику и спросила, могу ли я завтра поработать из дома, ведь на улице небезопасно. Он долго сопротивлялся, но в итоге разрешил работать полдня из дома, а вторую половину засчитал как мой личный выходной. © Zzaannsebar / Reddit
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Работаю кассиром в продуктовом магазине. Одна женщина разозлилась из-за того, что я якобы пробила ей хлопья по завышенной цене. Пока мы выясняли, сколько же они должны стоить, она ругалась и кричала, что я пытаюсь ее обокрасть. Конечно, потом выяснилось, что цена в чеке была верной. © Historical-Foot99 / Reddit
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Когда моему отцу было 75 лет, он работал в супермаркете кем-то вроде швейцара: встречал у дверей покупателей. Ему пришлось уйти после того, как на него наорали за то, что он не задержал 16-летнего воришку. © IrocDewclaw / Reddit
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Однажды я устроилась бухгалтером в компанию, деятельность которой была связана с отоплением и кондиционированием. Если я совершала ошибку, начальник орал на меня во весь голос. Как-то я услышала, как его брат просит перестать на меня кричать, на что он ответил: «Я должен ее сломать, чтобы она стала сильнее». На следующий день я уволилась. © Think-Anywhere-7751 / Reddit
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Худший момент на работе — это когда я выполнял 90 % работы своего начальника в надежде на повышение, которое мне обещали 3 года. А он просто присвоил все лавры себе, а мне сказал, что денег на мое повышение в бюджете нет. © TFAJubilee / Reddit
- Как-то раз, когда я работал бариста, я приготовил напиток для одной клиентки и, как водится, позвал ее по имени. Парень у стойки спросил меня, не его ли это капучино. Я посмотрел ему прямо в глаза и сказал, что это соевый чай для одной девушки, а его капучино я начну готовить через минуту. Но стоило мне отвернуться, как он все равно взял этот стакан, отхлебнул из него, сказал, что это не его заказ, и поставил его назад на стойку. © awhoaoh / Reddit
- Когда я работал сантехником, нашу бригаду вызвали в старое здание, которому было около 200 лет. Залезаю я в подвал, свечу на трубы фонариком и вижу, что они все обвиты змеями, а некоторые из них соскальзывают во тьму. © Brancher / Reddit
- Продаю подписки на платные каналы. Иногда люди звонят мне и жалуются, что некоторые фильмы повторяются слишком часто и они не хотят их смотреть. © iamreeterskeeter / Reddit
А какие рабочие истории вы вспоминаете чаще всего?