19 человек, которые так гордятся своей второй половинкой, что готовы кричать об этом на весь интернет

Настоящую любовь найти нелегко, порой уходят годы, пока не встретишь того единственного человека, с которым хочется делить каждое мгновение в печали и в радости. Наверное, поэтому те, кому повезло обрести свое счастье, готовы кричать об этом на весь интернет и с удовольствием демонстрируют приятные мелочи, которыми радуют их вторые половинки.

Мы в AdMe.ru с удовольствием пересмотрели фотографии пользователей сети, где они запечатлели моменты, которые хотели бы сохранить в памяти навсегда. А в бонусе покажем, что иногда лучше хорошенько подумать над подарком своему партнеру, чтобы самому не остаться у разбитого корыта.

«Муж сделал мне на день рождения такой плакат, теперь это мой самый любимый подарок»

Надпись на плакате: «Правду говорят, 35 лет придут, и их не остановишь».

«Когда я получил ученую степень, моя девушка подарила мне периодическую таблицу с реальными образцами элементов»

«Взял и украл ее на вот такое свидание»

«Купил жене пылесос с лазерным лучом за 700 $. Когда она его увидела, у нее навернулись слезы на глаза. Это большие деньги, но покупка того стоила»

«На нашу годовщину он подарил мне „ключ от своего сердца“»

«Сегодня мне 30 лет, муж удивил меня открыткой ручной работы! Он даже сыграл мелодию, когда вручал ее»

Надпись на открытке: «Всем привет, сегодня 22 октября, 8:30 утра. Есть очень важное объявление для вас: сегодня день рождения нашей мамы, у-ху-у-у-у!»



«Парень подарил мне игрушку — малыша „Манга“. Он такой мягенький, хочу повсюду носить его с собой и жамкать»

«Мой муж отказался от своей полки с пластинками, чтобы у меня был собственный уголок для вязания крючком»

«Лучший подарок на день рождения от лучшего мужа. Он купил керамическую чашу для миксера, армированную титаном, так что ее можно использовать даже в духовке»

«Муж каждый день ухаживает за помидорами, он сам их не ест, но хочет, чтобы они хорошо росли, потому что я люблю их»

«Любимый подарил мне вот такую прелесть, зацените»

«Сделала это в подарок, чтобы отпраздновать день нашей встречи 7 лет назад»



«Ровно год назад, 31 декабря, мой любимый парень подарил мне кольцо, и вот спустя год он подарил мне подвеску с таким же камнем»

«Мой муж никогда раньше не делал тортов, но вчера вдруг приготовил это в честь моего дня рождения. Лучший подарок на свете»

«Посмотрите, что подарил мне мой парень на день рождения!»

«Мой подарок жене своими руками уже готов»

Мой своими руками только фигу может сделать. © Мужик В-Нокауте / VK

«Муж удивил меня, соорудив это очаровательное украшение на крыльце»

«Нет, это не месть за 23 Февраля, просто меня попросили: „Хочу выпиливать из фанеры всякие штуки, подари мне на 8 Марта лобзик“. Но без контекста все выглядит иначе»

«Моя жена классная, она только что закончила делать это одеяло. С другой стороны оно собрано из разных тканей и имеет узор в елочку»

Бонус: «Когда на 23 Февраля подарили шампунь. Ответочка»