19 человек, которые столкнулись с непреодолимым языковым барьером
Кажется, сегодня без знания иностранных языков никуда: английский на каждому шагу, ему в затылок дышит французский и даже китайский. Мало того, даже в русском столько нюансов, что нельзя с уверенностью сказать, что знаешь его идеально.
Пользователи твиттера делятся самыми курьезными случаями изучения языков, которые оказались знакомы тысячам людей, поэтому мы в AdMe.ru решили показать эти перлы и вам.
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Бонус: тот случай, когда ты с голосовым переводчиком примерно на одном уровне
А с какими проблемами вы сталкиваетесь при изучении иностранных языков?
Фото на превью astrajane / Twitter