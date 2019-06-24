19 человек, которые столкнулись с непреодолимым языковым барьером

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Кажется, сегодня без знания иностранных языков никуда: английский на каждому шагу, ему в затылок дышит французский и даже китайский. Мало того, даже в русском столько нюансов, что нельзя с уверенностью сказать, что знаешь его идеально.

Пользователи твиттера делятся самыми курьезными случаями изучения языков, которые оказались знакомы тысячам людей, поэтому мы в AdMe.ru решили показать эти перлы и вам.

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Бонус: тот случай, когда ты с голосовым переводчиком примерно на одном уровне

чисто я и английское произношение pic.twitter.com/NovzQXnyoV — олеsя (@zabuivchivaya) June 6, 2019

А с какими проблемами вы сталкиваетесь при изучении иностранных языков?