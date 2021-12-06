19 человек, которые случайно узнали кое-что новенькое о нашем мире и не смогли держать рот на замке

У каждого из нас были моменты, когда мы совершали для себя открытия, делившие жизнь на «до» и «после». Окружающий нас мир и даже привычные вещи могут таить немало секретов, даже мудрецам и старцам не под силу знать о них все. Причем нередко занятные и интригующие факты мы узнаем совершенно случайно, например листая соцсети.

Мы в AdMe.ru уверены: открытия любознательных интернет-пользователей не должны затеряться в потоке информации. Когда еще подвернется случай выяснить, какими крутыми свойствами обладает наша духовка, пена для ванн или офисный кулер?

1. А вы знали, что практически у каждого кулера для воды внизу есть мини-холодильник?

2. Оказывается, пакетики с силикагелем вовсе не ядовиты. На них написано «Не есть», чтобы люди ими не подавились

3. «Понятия не имел, что существует фиолетовый болгарский перец»

4. А вы знали, что пена для ванн на самом деле нужна для того, чтобы поддерживать температуру воды?

5. «Я только сейчас узнала, что стекло на дверце духовки можно помыть изнутри. Специально для этого там есть щель»

6. Оказывается, лица викингов-женщин были более мужественными, чем лица нынешних девушек

А вот викинги-мужчины, наоборот, выглядели более женственно, нежели современные мужчины: их челюсть выступала не столь сильно, а надбровные дуги были значительно меньше. Из-за таких неоднозначных черт лица определить пол останков викинга бывает весьма затруднительно.

7. А вы знали, что дезодоранты со временем меняют цвет?

«В 2017 году у меня родился сын. Накануне родов муж собрал сумку со всем необходимым, которая позже отправилась в кладовку. Когда мы решили разобрать наконец вещи, среди остальных туалетных принадлежностей я нашла в сумке этот дезодорант. Раньше он был белым, а теперь имеет вот такой розоватый оттенок».

8. «Я только что узнал, как выглядит чешуя акулы»

9. Звук отсчитывания денег в банкомате — это всего лишь запись

10. Во сколько лет вы узнали, что вот эта мягкая штука на ручке служит стилусом?

11. Оказывается, в зоопарках устанавливают зеркала в загонах с фламинго и другими птицами для того, чтобы животным казалось, будто их стая больше, чем есть на самом деле

Дело в том, что многие птицы не очень хорошо размножаются в небольших стаях. С помощью этого визуального трюка работники зоопарков помогают пернатым увеличить потомство.

12. «Я сегодня узнал, что современные конструкторы Lego идут вместе с таким инструментом. В моем детстве у нас были только ногти и зубы»

13. А так выглядит туалет на космическом шаттле

14. Во сколько лет вы узнали, что крышки от детских пюре идеально крепятся друг к другу и служат конструктором?

15. «Сегодня я узнал, что у Дэниела Рэдклиффа, сыгравшего Гарри Поттера, обнаружилась аллергия на его очки»

Как выяснилось, у актера индивидуальная непереносимость никеля, поэтому он неделями страдал от загадочных припухлостей в районе глаз, где очки соприкасались с кожей. Вскоре никелевый аксессуар заменили гипоаллергенным.

16. В 10-рублевой монете в нуле под определенным углом можно рассмотреть надписи «10» и «РУБ»

17. Язык, на котором разговаривают персонажи популярной игры The Sims, не совсем бессмысленная тарабарщина. На самом деле он представляет собой смесь нескольких языков, в частности украинского и тагальского

18. Оказывается, продолжительность жизни енотов в дикой природе составляет всего 1,8–3,1 года в зависимости от местных условий: суровости климата, охоты, риска, связанного с пересечением животным проезжей части

А вот в неволе еноты способны прожить более 20 лет.

19. Признавайтесь, во сколько лет вы узнали об этом?