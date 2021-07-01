19 человек, которые сделали такое фото, что до сих пор в себя не придут
Героям нашей статьи удалось натолкнуться на нечто уникальное и запечатлеть это. Кое-кто из них специально выжидал момент, чтобы сделать классную фотографию, ну а остальным просто повезло оказаться рядом и вовремя выхватить телефон.
Мы в AdMe.ru точно знаем, что миру есть еще чем нас удивить. И доказательством этому служат все новые и новые фотографии от пользователей.
«Только посмотрите, какой помидор я нашла в магазине. Он в форме сердца»
- Положи его на место и уходи оттуда. © Patzercake / Reddit
«Желтая божья коровка ползет по янтарному браслету моей жены»
«Пар, который исходит из ветки, замерзая, образовал вот такие тонкие ледяные волокна. В наших местах это очень редкое явление»
«Фотографировал десерт, который я приготовил, а в кадр попал кролик»
«Вчера у нас были пурпурные облака»
«Мотылек, который в прошлом году решил немного отдохнуть со мной у костра»
«У меня на заднем дворе начала расти радужная лоза»
«Просто птичка, которая залетела и села на палец моей подруги»
«Наверное, это мой любимый снимок Арчера. Я сделал его на пленку, срок действия которой истек 20 лет назад»
Случайное фото
«Закат над моим районом сегодня вечером»
«Фотография, которую я сделал»
«Стрекоза приземлилась на мою татуировку стрекозы»
«Гигантский одуванчик, который я сегодня нашел, пока гулял»
«Наш пикник прервал медведь, который сел, как человек, за стол и так и сидел, пока не съел всю нашу еду»
«Одна из моих кур снесла яйцо чудовищных размеров»
«Радуга над моим домом»
«Божья коровка с одним пятнышком»
«Под корой мое дерево как будто ненастоящее»
А что вы фотографировали в последний раз?
Фото на превью Greek23Freak / Reddit
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