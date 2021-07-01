19 человек, которые сделали такое фото, что до сих пор в себя не придут

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Героям нашей статьи удалось натолкнуться на нечто уникальное и запечатлеть это. Кое-кто из них специально выжидал момент, чтобы сделать классную фотографию, ну а остальным просто повезло оказаться рядом и вовремя выхватить телефон.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что миру есть еще чем нас удивить. И доказательством этому служат все новые и новые фотографии от пользователей.

«Только посмотрите, какой помидор я нашла в магазине. Он в форме сердца»

Положи его на место и уходи оттуда. © Patzercake / Reddit

«Желтая божья коровка ползет по янтарному браслету моей жены»

«Пар, который исходит из ветки, замерзая, образовал вот такие тонкие ледяные волокна. В наших местах это очень редкое явление»

«Фотографировал десерт, который я приготовил, а в кадр попал кролик»

«Вчера у нас были пурпурные облака»

«Мотылек, который в прошлом году решил немного отдохнуть со мной у костра»

«У меня на заднем дворе начала расти радужная лоза»

«Просто птичка, которая залетела и села на палец моей подруги»

«Наверное, это мой любимый снимок Арчера. Я сделал его на пленку, срок действия которой истек 20 лет назад»

Случайное фото

«Закат над моим районом сегодня вечером»

«Фотография, которую я сделал»

«Стрекоза приземлилась на мою татуировку стрекозы»

«Гигантский одуванчик, который я сегодня нашел, пока гулял»

«Наш пикник прервал медведь, который сел, как человек, за стол и так и сидел, пока не съел всю нашу еду»

«Одна из моих кур снесла яйцо чудовищных размеров»

«Радуга над моим домом»

«Божья коровка с одним пятнышком»

«Под корой мое дерево как будто ненастоящее»