19 человек, которые сделали ставку на самоиронию и не прогадали

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Отпустить неплохую шутку в адрес кого-то может каждый школьник. Другое дело — козырнуть прилюдно остротой на свой же счет, да еще и не принизить при этом собственного достоинства. Такие выкрутасы по плечу только людям с высоким интеллектом. По крайней мере таково расхожее мнение.

AdMe.ru наткнулся на просторах интернета на 19 человек, у которых с самоиронией все более чем в порядке.

1. Никакая не подделка, а самый настоящий оригинал

«Сделано в Китае».

2. Добро пожаловать в реальный мир

3. Юмор — выход из множества ситуаций

«Лучший друг увел жену. Нужны деньги, чтобы купить благодарственную открытку».

4. Не в бровь, а в глаз

5. Что вы знаете о красивой жизни?

6. Думается, что эти подкасты выходят на ежедневной основе

7. Тема все же раскрыта

«Грудь настоящая, а улыбка — нет».

8. И кто их поймет, этих девушек?

9. «У нас с отцом есть давняя традиция: при совместном походе в супермаркет он всегда сажает меня в тележку. Правда, теперь, когда мне почти 30 лет, это выглядит немного грустно»

10. Интересный подход, можно брать на заметку

11. Кому прикид идет больше?

12. Боже, дай терпения работникам сферы обслуживания

13. «Я никогда не буду таким же успешным, как этот утенок»

«Лучший молодой гусеобразный». «Вице-чемпион». «Лучший гусеобразный». «Лучший новичок».

14. Гениальность на грани безумия

15. «Решила в свой день рождения пойти на игру любимой команды. Так себе подарочек вышел, скажу я вам»

«Жду с нетерпением момента, когда Mets разгромят Nats по случаю моего дня рождения». «Я люблю вас, Mets».

16. Надежда умерла последней и прихватила с собой стул

17. Ожидание vs. Реальность

18. Истина была где-то рядом

19. «Я просто попытался сделать селфи, будучи под водой»

Умеете ли вы смеяться над собой?