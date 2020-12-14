19 человек, которые с утра потянуться не успели, как Вселенная отвесила им пинка
Есть на свете категория таких людей, которые просыпаются бодрыми и полными энергии, выпивают чашечку свежесваренного кофе и пружинистым шагом идут на работу. Всякая погода им кажется хорошей, а коллеги — приветливыми и дружелюбными. Вот только герои нашей сегодняшней подборки точно в эту категорию не входят: к сожалению, утро у них ну совсем не задалось, и они даже сделали фото на память.
Мы в AdMe.ru понимаем, как важно начинать день с позитива, и от всей души желаем вам никогда не попадать в подобные ситуации.
«А как проходит ваше утро, ребята?»
«Понедельник начался в 6 утра вот с этого. И прямо у кровати! Все чуть не обрушилось прямиком на моего пса»
«Просто отличный способ начать утро»
«Встал сегодня утром и отправился в душ...»
- У меня тоже раздвижные двери в душе, и я до жути боюсь, что это скоро произойдет со мной. © FUWS / Reddit
«Слишком резко закрыл окно»
«Кухонный гарнитур решил упасть в 4 часа утра»
«Хотел сделать яичницу-болтунью на завтрак. Последнее яйцо, которое я разбил в общую чашку, оказалось тухлым»
«Так проходит утро моей сестры»
«Не прошло и 30 секунд с тех пор, как я начала чистить зубы»
«Угадайте-ка, что из этого я сегодня добавил в свой кофе?»
Надпись на левой баночке — «тмин», на правой — «корица».
«Либо это никто не заметил, либо у меня удивительно вежливые коллеги»
«Пожалуйста, будьте аккуратны с френч-прессом в субботнее утро. Я никогда в жизни не видела такого ужасного беспорядка»
«Нашел это утром по дороге на работу. Кажется, кого-то ждет большое разочарование»
«Открываю коробку с хлопьями, а там никакой малины»
«Утром шел на работу под дождем, и вот что случилось»
«Весной потратил $ 9 тыс. на дренажную систему в подвале. Утром спустился, и нате вам»
«Ел в кровати ягоды в шоколаде, не заметил, что одну уронил, и спал с ней всю ночь. Буду признателен, если посоветуете, как это отстирать»
«Мне казалось, что испечь что-нибудь с утра — неплохая идея...»
«Сегодня ночью было немного ветрено, а если учесть, что у этого дерева корни ни к черту, то у соседа так себе утро получилось»
Надеемся, ваше утро не было похожим ни на один пример из нашей подборки. Как у вас начался сегодняшний день?
Фото на превью msalina2017 / reddit