19 человек, которые с гордостью могут сказать о своих генах: «Да, яблочко от яблони недалеко упало»
Как только ребенок появляется на свет, окружающие принимаются гадать, на кого он похож: «глаза мамины», «улыбка папина», «нос как у деда». Но бывает и так, что человек оказывается просто копией кого-то одного из старших родственников. И такое сходство просто завораживает.
Мы в AdMe.ru с интересом рассмотрели фотографии пользователей сети, по которым сразу видно, что яблоко от яблони недалеко упало — настолько похожи юные потомки на своих предков.
Мама в 2000 году и дочь в 2021-м
«Моя бабушка и я с разницей в 70 лет»
«Благодаря тесту ДНК я смог найти своего отца и братьев. Мне 35 лет, я был усыновлен при рождении и никогда не встречал людей, похожих на меня»
«Моя дочь не понимала, почему все говорят, что мы похожи, поэтому я сделала этот коллаж»
«Это я бок о бок с моей прабабушкой»
«Мы с мамой почти двойняшки»
- Так, а кто здесь мама? © lionguild / Reddit
«Это мы с дедушкой по отцовской линии. Я всегда думал, что не похож на папу, пока не увидел деда»
«Бабушка, мама и я в возрасте 23 лет»
«Мой прадедушка и мой папа. Гены — сумасшедшая штука!»
«Моя бабушка в 18 лет и я в 22»
«Я всегда думала, что мои губы унаследованы по материнской линии, но оказалось, что это отцовские гены»
«Прабабушка и я примерно в одном и том же возрасте»
«Мы с бабушкой по отцовской линии в возрасте 3 лет»
«Разница между фото — 100 лет. Мой прадед в 18 лет и я в 19»
«Это мы с мамой с разницей в 18 лет. Говорят, что мы похожи»
«Мой отец и я с разницей в 29 лет»
«Я и моя мама»
«Моя мама и я в 19 лет»
«Мой папа вырос, не зная, кто его отец. Недавно он сделал тест ДНК и выяснил, что его отца больше нет, но мы увидели его фото. Они как близнецы, правда?»
А кто в вашей семье оказался ну просто копией старших родственников?
Фото на превью krs10007 / Reddit
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