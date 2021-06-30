19 человек, которые придумали украшения для стен покруче, чем эти ваши скучные картины

Все мы стараемся сделать свое гнездышко более уютным, комфортным и стильным. У каждого в этом вопросе свои методы и предпочтения, благо в современном мире нет дефицита ни идей, ни товаров. Герои нашей сегодняшней подборки тоже решили привнести в свои дома щепотку креатива и начали с самого основного — со стен.

Мы в AdMe.ru от души порадовались, обнаружив в сети эти фото, ведь идеи оказались поистине свежими и яркими. Нам даже захотелось повторить некоторые из них.

Настенные грибочки из силикона со светодиодами внутри

«Сделала декорацию из картона»

Автор использовал дерево и неоновую подсветку. Работу назвал «Девушка с жемчужными наушниками»

«Придумала, как украсить гостиную»

«Обновила свою кухню. Стиль загородного домика»

Вместо цифр на этих часах — книги с номерами на обложках

«Сделал фото, напечатал на холсте, соорудил деревянные рамки и скрепил все это вместе»

«Поначалу сомневалась насчет такой вот декорации на стене, а сейчас думаю, что вышло круто»

«Сразу несколько настольных игр в одной деревянной панели! Она находится над ключницей, поэтому я делаю ход каждый раз, когда ухожу или прихожу домой»

Несколько космонавтов в квартире — хорошая идея

«А я тем временем продолжаю разрисовывать свое жилище»

«У меня в спальне на стене галактическая туманность»

Это действительно прекрасно... Теперь ты можешь спать среди звезд. © HibouCaillou / Reddit

«Сделала вот такое украшение стены своими руками»

«Захотела объединить дерево и макраме в одном элементе декора. И вот что удалось придумать»

«Сделала громадный бумажный цветок на стену»

«Наконец-то я обновила свое рабочее место. Дико устала пялиться в бежевую стену 8 часов каждый день»

«Настенный арт. Мне сказали, что я бываю терпеливой, только когда занимаюсь квиллингом»

Квиллинг — искусство изготовления композиций из скрученных в спиральки полосок бумаги. — Прим. AdMe.ru.

«Сделала настенные панели. В диком восторге от того, что у меня получилось!»

«Смастерила этот настенный светильник из пенопласта»