19 человек, которые придумали украшения для стен покруче, чем эти ваши скучные картины
Все мы стараемся сделать свое гнездышко более уютным, комфортным и стильным. У каждого в этом вопросе свои методы и предпочтения, благо в современном мире нет дефицита ни идей, ни товаров. Герои нашей сегодняшней подборки тоже решили привнести в свои дома щепотку креатива и начали с самого основного — со стен.
Мы в AdMe.ru от души порадовались, обнаружив в сети эти фото, ведь идеи оказались поистине свежими и яркими. Нам даже захотелось повторить некоторые из них.
Настенные грибочки из силикона со светодиодами внутри
«Сделала декорацию из картона»
Автор использовал дерево и неоновую подсветку. Работу назвал «Девушка с жемчужными наушниками»
«Придумала, как украсить гостиную»
«Обновила свою кухню. Стиль загородного домика»
Вместо цифр на этих часах — книги с номерами на обложках
«Сделал фото, напечатал на холсте, соорудил деревянные рамки и скрепил все это вместе»
«Поначалу сомневалась насчет такой вот декорации на стене, а сейчас думаю, что вышло круто»
«Сразу несколько настольных игр в одной деревянной панели! Она находится над ключницей, поэтому я делаю ход каждый раз, когда ухожу или прихожу домой»
Несколько космонавтов в квартире — хорошая идея
«А я тем временем продолжаю разрисовывать свое жилище»
«У меня в спальне на стене галактическая туманность»
- Это действительно прекрасно... Теперь ты можешь спать среди звезд. © HibouCaillou / Reddit
«Сделала вот такое украшение стены своими руками»
«Захотела объединить дерево и макраме в одном элементе декора. И вот что удалось придумать»
«Сделала громадный бумажный цветок на стену»
«Наконец-то я обновила свое рабочее место. Дико устала пялиться в бежевую стену 8 часов каждый день»
«Настенный арт. Мне сказали, что я бываю терпеливой, только когда занимаюсь квиллингом»
Квиллинг — искусство изготовления композиций из скрученных в спиральки полосок бумаги. — Прим. AdMe.ru.
«Сделала настенные панели. В диком восторге от того, что у меня получилось!»
«Смастерила этот настенный светильник из пенопласта»
А как вы украшаете стены своего дома?
Фото на превью hashtagitslit / Reddit
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