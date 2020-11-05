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19 человек, которые решили отращивать волосы. И вот чего они добились спустя годы

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Наверняка каждый из нас когда-нибудь задумывался об очень длинных волосах, а некоторые даже воплощали эти замыслы в жизнь. И они точно согласятся с тем, что отрастить волосы — это задачка не из простых, особенно когда салоны красоты предлагают стильные и удобные стрижки. Да и на уход за такой шевелюрой придется потратить много времени и сил. Но выглядит такая прическа весьма эффектно.

Сегодня мы в AdMe.ru с восхищением смотрели на фотографии пользователей сети, которые решились стать современными Рапунцель, и не смогли удержаться от того, чтобы не сделать об этом статью. И даже сами задумались об откладывании похода к парикмахеру на какое-то время. А в бонусе вас ждет пример того, как можно одной стрижкой убить сразу двух зайцев.

«Скоро будет 8 лет с момента моей последней стрижки. Не обрезал волосы с 2012 года»

© WolfcryGaming / reddit

«Расплела косу утром. Теперь мои волосы пушистые и волнистые»

© FknRepunsel / reddit

«Я побрил голову 2,5 года назад, и мои волосы продолжают быстро расти!»

© passionpeaches / reddit

«Мое любимое фото собственных волос»

© cicero-the-chickpea / reddit

«Однажды я решил больше не расчесывать свои кудри. И вот что я имею 10 лет спустя»

© itsscorchd / reddit

«Прошло 5 лет с момента последней стрижки»

© essielessie / reddit

«„До“ и „после“: 3 года я отращиваю волосы. На фото слева они выпрямлены, на фото справа — в естественном виде»

© megrobey / reddit

«Сегодня ровно 3 года с момента последней стрижки. Ну, что скажете?»

© Gavin_Raine / reddit

«Наконец достигла классической длины»

© hairy___titz / reddit

«В последнее время мои волосы выглядят очень хорошо»

© choatlings / reddit

«Я даже не подозревал, что длинные волосы могут настолько сильно изменить внешность»

© Velideon / reddit

«Мои волосы наконец-то той длины, о которой я мечтала»

© the-black-doe / reddit

«Настал момент, когда мои волосы снова достигли той длины, какой они были, когда я заболела и волосы начали выпадать»

© fawnbaby / reddit

«Итак, в свои 48 лет я решил начать отращивать волосы. И вот я уже в процессе»

© Markos8 / reddit

«Я немного стесняюсь, но очень хочу поделиться с вами. Минуту назад было сделано это фото, и я понял, что мои волосы и правда красивые»

© ColeybearClaw / reddit

«Сегодня коллега попросил у меня совета по уходу за волосами. Это было приятно»

© frankusdankus / reddit

«Не думал, что смогу отрастить и половину такой длины, но вот что я имею на данный момент»

© unknown author / imgur

Бонус № 1: «А я пожертвовала сегодня около 40 см своих волос. Ну что ж, увидимся через пару лет»

© supergrl126301 / reddit

Бонус № 2: «Обычно вокруг я вижу людей с прямыми или волнистыми волосами. А вот какой длины на самом деле волосы у очень кудрявого человека. Они длиннее, чем кажутся!»

© zebrapaad / reddit

А на чьей стороне вы? Любите длинные локоны или предпочитаете короткую стрижку?

Фото на превью Velideon / reddit
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