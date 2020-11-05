19 человек, которые решили отращивать волосы. И вот чего они добились спустя годы

Наверняка каждый из нас когда-нибудь задумывался об очень длинных волосах, а некоторые даже воплощали эти замыслы в жизнь. И они точно согласятся с тем, что отрастить волосы — это задачка не из простых, особенно когда салоны красоты предлагают стильные и удобные стрижки. Да и на уход за такой шевелюрой придется потратить много времени и сил. Но выглядит такая прическа весьма эффектно.

Сегодня мы в AdMe.ru с восхищением смотрели на фотографии пользователей сети, которые решились стать современными Рапунцель, и не смогли удержаться от того, чтобы не сделать об этом статью. И даже сами задумались об откладывании похода к парикмахеру на какое-то время. А в бонусе вас ждет пример того, как можно одной стрижкой убить сразу двух зайцев.

«Скоро будет 8 лет с момента моей последней стрижки. Не обрезал волосы с 2012 года»

«Расплела косу утром. Теперь мои волосы пушистые и волнистые»

«Я побрил голову 2,5 года назад, и мои волосы продолжают быстро расти!»

«Мое любимое фото собственных волос»

«Однажды я решил больше не расчесывать свои кудри. И вот что я имею 10 лет спустя»

«Прошло 5 лет с момента последней стрижки»

«„До“ и „после“: 3 года я отращиваю волосы. На фото слева они выпрямлены, на фото справа — в естественном виде»

«Сегодня ровно 3 года с момента последней стрижки. Ну, что скажете?»

«Наконец достигла классической длины»

«В последнее время мои волосы выглядят очень хорошо»

«Я даже не подозревал, что длинные волосы могут настолько сильно изменить внешность»

«Мои волосы наконец-то той длины, о которой я мечтала»

«Настал момент, когда мои волосы снова достигли той длины, какой они были, когда я заболела и волосы начали выпадать»

«Итак, в свои 48 лет я решил начать отращивать волосы. И вот я уже в процессе»

«Я немного стесняюсь, но очень хочу поделиться с вами. Минуту назад было сделано это фото, и я понял, что мои волосы и правда красивые»

«Сегодня коллега попросил у меня совета по уходу за волосами. Это было приятно»

«Не думал, что смогу отрастить и половину такой длины, но вот что я имею на данный момент»

Бонус № 1: «А я пожертвовала сегодня около 40 см своих волос. Ну что ж, увидимся через пару лет»

Бонус № 2: «Обычно вокруг я вижу людей с прямыми или волнистыми волосами. А вот какой длины на самом деле волосы у очень кудрявого человека. Они длиннее, чем кажутся!»