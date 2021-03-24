19 человек, которые решили немного переделать свою обувь и не ожидали, что получится так круто

Герои нашей статьи точно знают, что даже из старой или просто невзрачной обуви можно сделать уникальную обновку, которой точно ни у кого другого не найдешь. Превратить для них обычные балетки в свадебную обувь — плевое дело, разрисовать белые кеды — проще простого.

Мы в AdMe.ru заметили, что творческие люди не обходят стороной и обувь и воплощают с помощью нее свои задумки. А нам остается лишь смотреть и наслаждаться.

«Приклеила немного кружева к старой паре балеток от H&M и получила практически бесплатно новую обувь для свадьбы»

«Вышила ромашки»

«Моя подруга любит мультик „Время приключений“, и я разрисовал кеды специально для нее»

Обычные туфли можно превратить в праздничные с помощью специальных зажимов

«Переделала потертую тускло-коричневую обувь за $ 3»

«Сделала вышивку на кедах. Конечно, иногда иглу приходилось вытаскивать с помощью плоскогубцев, но оно того стоило»

«Я заказала в интернете пару туфель, покрасила их подошву и полностью обсыпала кристаллами. Получилось так классно!»

«Обклеила туфли блестками и теперь ношу их даже на работу»

«Подарил старым кроссовкам новую жизнь»

«У меня ушли недели на то, чтобы вручную украсить эти готические ботинки»

Трансформация кроссовок

«А раньше это были обычные белые кеды. Правда, мне все еще нужно отчистить следы краски для обуви со стен»

«Нашла пару туфель в комиссионке, но мне не понравился их цвет. Решила раскрасить их краской для ткани. По-моему, получилось здорово»

«Мои пальцы ужасно болят, но на моих старых пуантах теперь есть небольшой узор»

«Я переделываю туфли, чтобы они были похожи на мороженое»

Вышивка бисером

«Обновила свои туфли кружевом и белым лаком для ногтей. Теперь они больше похожи на свадебные»

«Раньше я на эту обувь и смотреть бы не стала. А вот теперь — совсем другое дело»

«Раскрасила свои скучные бежевые туфли»