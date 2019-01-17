19 человек, которые расскажут, как по-королевски выйти из неловкой ситуации. Как только сами это поймут

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого из нас наберется с десяток историй, которые невозможно вспоминать, не заливаясь при этом краской. Все дело в том, что от ситуаций, когда желание провалиться сквозь землю достигает исторического максимума, не застрахован никто. Не утешает и то, что некоторые люди умудряются каким-то фантастическим образом выходить из подобных переделок победителями. Везунчики, не меньше.