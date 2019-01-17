19 человек, которые расскажут, как по-королевски выйти из неловкой ситуации. Как только сами это поймут
У каждого из нас наберется с десяток историй, которые невозможно вспоминать, не заливаясь при этом краской. Все дело в том, что от ситуаций, когда желание провалиться сквозь землю достигает исторического максимума, не застрахован никто. Не утешает и то, что некоторые люди умудряются каким-то фантастическим образом выходить из подобных переделок победителями. Везунчики, не меньше.
AdMe.ru наткнулся в Twitter на 19 человек, которые готовы прямо сейчас оспорить звание короля неловких ситуаций.
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А с вами в последнее время происходило такое, что раньше могло разве что привидеться в кошмаре?
Фото на превью SophieCagney / Twitter