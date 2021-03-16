19 человек, которые пытаются быть романтичными, но получается это весьма своеобразно

Наверное, любой парочке хочется, чтобы отношения были нежными и романтичными, как в книгах про любовь и мелодрамах. Увы, в реальной жизни куда больше быта и работы, чем прогулок под луной и чтения стихов. Впрочем, настоящие романтики все еще существуют, и даже если у них не всегда получаются красивые жесты, стоит ценить их хотя бы за намерение.

В AdMe.ru очень ценят людей, которые умеют или по крайней мере пытаются внести в повседневную жизнь нотку романтического флера. И не стесняются фотографировать даже неудачные попытки.

«Сторис моего брата на вес золота»

Романтика романтикой, но курица по акции бывает не каждый день

«Так я узнал, что она не любит сюрпризы»

Бывшие мужья бывают такими романтиками

«Решил порадовать свою девушку новой шторкой для ванной. Надеюсь, я буду дома, когда она ее увидит»

4 года в браке способны сильно изменить систему ценностей

«Я пытался создать романтическое настроение, но вместо этого, кажется, создал культ»

«Жена решила побаловать романтическим завтраком с утра. Вот что из этого получилось»

Поэтому так важно вести ежедневник

«Что ж, у меня был пакет глаз. Украсил ночью сумку девушки и услышал гогот сквозь сон утром. Было круто»

Готовить романтический ужин самостоятельно, оказывается, не всегда хорошая идея

«Мой парень предложил мне половинку банана»

«Муж сказал не открывать посылку, потому что там мой подарок на Рождество»

«Роскошный двухуровневый пчелиный улей».

«Решил сделать жене сюрприз. Оставил цветы в машине, и, пока я был на работе, они замерзли и поникли»

Порой лучше обойтись вообще без свечек

«Попытался приготовить панкейки в форме цветочков для моей жены. Они получились... странными»

«Случайно спалил задний двор за 4 часа до приезда гостей на вечеринку-сюрприз для моей подруги. Я собирался сделать ей предложение. Она все же сказала „да“»

«Нашел сегодня возле многоэтажки. Почему-то мне грустно»

«Ты самое важное, что есть в моей жизни».

«Я каждый день готовлю мужу на работу обед с сюрпризом. Сегодня идеи иссякли, поэтому он получил полный контейнер „ничего“»

«Ничего».