19 человек, которые однажды так оговорились, что окружающие всхлипнули от смеха

У всех нечаянных оговорок или сознательной игры словами есть красивое научное название — спунеризм. Хоть раз в жизни такая неприятность случается со всеми: общественными деятелями, писателями, теле- и радиоведущими. Есть множество актерских баек, где вся соль истории сводится именно к словесному ляпу.

Мы в AdMe.ru любим, когда люди без стеснения рассказывают о казусных ситуациях, и считаем, что многие такие истории заслуживают того, чтобы их услышали все.

Жена послала мужа в аптеку за сиропом от кашля. Мужчина решил, что такое легкое название он точно запомнит, и записывать не стал. Но что-то у него, видимо, переклинило, он забыл и попросил «сироп селедки, 5 флаконов». Я впала в ступор, напарница тоже. Мол, какая селедка, наверное, солодка. Но мужчина настаивал на том, что жена сказала купить сироп селедки.

После недолгих выяснений, как он вообще представляет сироп из селедки, мужчина сдался и позвонил жене, она ему все и прояснила. Нам же он не верил до последнего, что такого нет. © Byushapsi / Pikabu

В далекие школьные годы окончательно запуталась в «Саге о Форсайтах» Голсуорси и написала сочинение на тему «Образ женщины в Форсаге сайтов».

Не могла понять, почему продавец смотрит и не мигает после моих слов: «Мне две маночки байонеза и два славленных пырка». © Мак Ирина / Facebook

Дело было 14 февраля. Иду я по улице и вижу парня, который мне нравился тогда. Мы здороваемся, и я выдаю гениальную фразу: «А ты знаешь, что сегодня день, когда счастливые трусов не наблюдают?» Секундное молчание и его дикий смех. Оговорилась так оговорилась. © Карамель / VK

Жена очень точно оговорилась про 2 наших принцесс: «И покоя нам не будет, пока их замуж не выдавим». © Bash.im

Родители коротают вечер, отгадывая кроссворд. Зовут меня, так как, по их представлениям, я должна знать какое-то слово. Подхожу. Они сидят за низким журнальным столиком, я стою, скрючившись буквой зю и вывернув шею, так как читать вверх ногами неудобно, с другой стороны. Как всегда, начав отгадывать, не могу оторваться, минут через 10 шея заныла, и я роняю фразу, которая потом долго всех веселила: «Ладно, я пошла, а то у меня уже шея устала смотреть». © heilig / aspirantura.spb.ru

Новый год. Магазин детских товаров. Шла вторая неделя без выходных. По регламенту на телефонные звонки нужно отвечать оперативно, не позже третьего гудка. Уставший продавец впопыхах, чтобы успеть ответить на звонок, выдает: «Добрый вечер! Магазин такой-то. Продавант-консультец Тимур слушает вас!» © Anna Airiyan / AdMe

Хотели заказать пахлаву, попросили похвалу. Официантка назвала нас очень хорошими клиентами. © Chivruai / Twitter

Выходной. Суббота. Зову дочь к обеду.

— Ну-с, — входит на кухню с деловым видом, изображает посетительницу кафе, — и чем нас сегодня будут кормить в нашем кафе?

Осмотрев стол и не найдя желаемого, выдает:

— У вас в кафе все невкусное! Я подаю на вас в суп! © kocherginsvetlana / Instagram

В молодости орала на весь магазин подружке: «Возьминку полови! Возьминку полови!» Думаю, что ж ты глупая такая, но пока не прокричала «черного возьминку», она не поняла. © Lebirin / AdMe

Мне всегда казалось, что невозможно случайно произнести «филийное куре», что это глупо и придумано для шутеек в постах и тиктоках, но нет! Сегодня, когда я заказывала бургер, именно так и оговорилась! © lacricci / Twitter

«Дорогой, ты вечно возмущаешься, что я не делюсь с тобой твоими планами. Ну так вот, слушай...» — вот такую фразу мне с утра выдала моя суженая. © elektronnik / Pikabu

Самая смешная оговорка случилась много лет назад у экскурсовода Третьяковки. Сотрудники музея по сей день вспоминают ее и хохочут.

— Перед вами картина Рожкина «Шиш», — экскурсовод показала на шишкинский пейзаж «Рожь». © tat-yna / Livejournal

Это был самый позорный случай за всю мою работу в школе. Открытый урок русского языка в 5-м классе. На галерке сидят члены комиссии, у доски мальчик Витя отвечает на мои вопросы.

— Как называются слова, которые пишутся одинаково, а значения имеют разные?

— Омнонимы.

— Не омнонимы, Витенька, а омномном.

Я тогда чуть под землю от стыда не провалилась. Сразу исправилась, но ученики еще долго говорили «омномном».

— Как называются слова, которые пишутся одинаково, а значения имеют разные? — Омнонимы. — Не омнонимы, Витенька, а омномном. Я тогда чуть под землю от стыда не провалилась. Сразу исправилась, но ученики еще долго говорили «омномном». «Фирменный» набор зелени моего мужа — петроп и укрушка. Самое интересное, что продавцы его понимают. © trollkvinnan / AdMe

У нас была учительница Тарана Мамедовна. Боялись ее всем классом. Правда, хорошо вела уроки, но строго. И вот однажды я задаю ей вопрос и выдаю: «Таракана Мамедовна». Сама в шоке. Не знаю, чего ожидать. Но благо она не расслышала. © Kristina Kristina / Facebook

Мой друг так хотел понравиться девочке, которая увлекается астрологией, что сказал ей, что он по гороскопу единорог, а не козерог. © olly_cholly / AdMe

Зашла в аптеку купить глазные капли. Их много разных, мне нужен был «Альбуцид». А в аптеке передо мной была всего одна женщина, но она столько всего брала, что пока до меня очередь дошла, я это слово забыла. Дальше мой диалог с продавщицей:

— Что вам?

— Ацетилен!

— Чего?!

— Ой, нет-нет... Буцефал!

— Еще лучше! «Альбуцид», что ли?

— Да-да!!!

Как уж она про «Альбуцид» догадалась, не знаю! © Светлана Косицина / Facebook

— Что вам? — Ацетилен! — Чего?! — Ой, нет-нет... Буцефал! — Еще лучше! «Альбуцид», что ли? — Да-да!!! Как уж она про «Альбуцид» догадалась, не знаю! © Светлана Косицина / Facebook Наша менеджер ездила на переговоры, вернулась задумчивая.

— Заказчик странный сегодня: разговор прервал и сказал, что подумает.

— А что ты ему сказала?

— Да ничего, даже комплимент сделала!

— Какой?

— Ну, сказала: «Иван Андреевич, вы редкий маргинал».

— Да, я бы тоже призадумалась. Посмотри в интернете, что это слово значит.

Через некоторое время возвращается — видимо, посмотрела.

— Да я просто оговорилась. Позвонила ему, извинилась. Сказала: «Иван Андреевич, я хотела сказать, что вы редкий мадригал». А он трубку повесил.

— Это, как бы сказать, тоже не совсем то. Мадригал — вообще не человек, а стихотворная форма. Но больше не перезванивай, а то еще скажешь, что он редкий гамадрил.

Отвечает обиженно:

— Ну, я все-таки не настолько дурочка. Я знаю, что такое гамадрил! Это военный такой. Фильм еще есть — «Гамадрилы, вперед!» © leninlavra / Twitter