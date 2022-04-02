19 человек показали свои татуировки, которые объединяет одна фраза: «Это полное фиаско!»

Популярность татуировок в последнее время зашкаливает. Одни бьют милые картинки с животными, другие выбирают геометрию, третьи предпочитают глубокомысленные надписи — вариантов много. Но есть еще одна группа — несчастная. Это люди, которые пошли сделать тату, а вернулись ходячим мемом.

Мы в AdMe.ru считаем, что неудачная татуировка — это не повод унывать, а потеха, которая всегда с тобой.

1. Это кошка

2. Памятный рогатый тролль

3. «Удалить? Перекрыть? Оставить это?»

Скажи всем, что у тебя болит колено, и носи бандаж. © hazelsbaby123 / Reddit

4. «Работа мастера с опытом 25 лет в тату. Ваши мысли?»

По крайней мере, ты можешь отрастить волосы, чтобы это прикрыть. © specialvixen / Reddit

5. «Прекрасная татуировка моей невестки»

6. «По крайней мере, на ноге это не заметно»

7. «Взял тату-машинку в руки, не имея опыта»

8. «Я давно сделал татуировку, но до сих пор не имею понятия, что это значит»

Очень похоже на японскую письменность катакана, но в этом нельзя быть уверенным, потому что сделано очень плохо. © Cajun_Lawyer / Reddit

9. Без комментариев

10. «Это сделано специально. Неаккуратный стиль становится все более популярным»

11. Шрек на этой татуировке как живой

Он выглядит так, будто отчаянно пытается продать мне луковицу. © WhingeB***e / Reddit

12. «Что думаете о лошадках?»

13. «Жесть! Если бы я еще знал, что это такое»

14. Наверное, на бумаге это выглядело лучше

15. Когда хотел забить плохую татуировку, но сделал еще хуже

16. «Старый школьный приятель прислал мне это. Судя по всему, один из наших одноклассников стал татуировщиком»

17. «Просто продолжай плыть»

18. Эта татуировка — боль перфекциониста

19. Это Бэтмен до того, как он стал знаменитым?